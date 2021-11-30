Gürer: Marketlere kesilen ceza çiftçiye gübre ve tohum desteği olarak dağıtılsın

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, gübre ve tohuma gelen zamlar nedeniyle zor günler geçiren çiftçileri, yeniden umutlandıran bir kanun teklifi hazırladı. Teklif, Rekabet Kurumu tarafından 5 zincir market ve 1 tedarikçi firmaya kesilen para cezasının, çiftçilere gübre ve tohum desteği olarak verilmesini içeriyor.

Mehmet SERBES

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CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer, 5488 sayılı Tarım Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nde ülkelerin beslenme ve rekabet gücü kazanmak için üretimlerini arttırmalarının önemine değindi.

GÜBRE VE TOHUM ZAMLARI ÇİFTÇİYİ BEZDİRDİ

Son 1 yıl içerisinde tarımsal girdilere gelen zamların tarımsal üretimin devamlılığını sekteye uğratmakla birlikte özellikle gübre fiyatlarının tarihin en yüksek rakamlarına ulaşmasına neden olduğunu kaydeden Gürer, birçok bölgede çiftçinin gübre girdisi olmadan ekim yaptığını belirtti. Gürer, bu durumun sonucunda yaşanacak rekolte kayıplarının, birçok üründe ithalatçı konuma düşen ülkemiz için ithalat kapısının sonuna kadar açılmasına yol açacağını ifade etti.

DEKAR BAŞINA MALİYET ARTIŞI 370 LİRA, DEVLET DESTEĞİ 4 LİRA

Bu yıl için açıklanan gübre destek ödeme tutarının dekar başına 4 lira olarak belirlenmesinin, gübreye gelen zamlar neticesinde dekar başına 370 lirayı geçen maliyet artışı göz önünde bulundurulduğunda verilen desteğin yetersiz olduğunu söyleyen Gürer, tohum ve gübreye gelen zamlar neticesinde çiftçinin sübvanse edilememesinin, süreç içinde tarımda yaşanacak sorunların da bir nevi göz ardı edilmesi anlamına geldiğini vurguladı.

ÇİFTÇİYE DESTEK OLARAK DAĞITILMALI

Rekabet Kurumu tarafından 5 perakende marketler zincirine ve 1 tedarik şirketine idari para cezası verildiğini anımsatan CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, 5 perakende marketin, doğrudan birbirleriyle temasa geçerek veya ortak tedarikçiler aracılığıyla kurdukları dolaylı iletişimler neticesinde, fiyatların hareketi konusunda ortak hareket ettiklerinin görüldüğünü ve ayrıca elde edilen belgeler yardımıyla eş zamanlı fiyat değişimleri yaparak piyasa fiyatlarının manipüle edildiğinin belirlendiğini hatırlattı. Gürer, yapıldığı öne sürülen fiyat manipülasyonlarının Rekabetin Korunması Hakkında Kanuna göre de suç teşkil ettiğinden dolayı zincir market olarak tanımlanan 5 ayrı firmaya idari para cezası kesildiğini belirtti.

ÇİFTÇİNİN YÜZÜ GÜLER

Gürer, hazırladığı Kanun Teklifinde “Çiftçilerin gübre ve tohum girdilerine gelen zamlar doğrultusunda verilmesi planlanan gübre desteği için ayrılan kaynağın da yetersiz olduğu göz önünde bulundurulduğunda, 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun kapsamında zincir marketlere yönelik uygulanan ve Hazineye gelir olarak kaydedilen idari para cezalarının çiftçilere gübre ve tohum desteği olarak kullandırılması zor durumda üretim yapmaya çalışan çiftçiler için önem taşımaktadır” ifadelerine yer verdi.

GÜRER'İN KANUN TEKLİFİ

CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in Tarım Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkındaki Kanun Teklifi şöyle:

MADDE 1- 18/4/2006 tarihli ve 5488 sayılı Tarım Kanununa aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

GEÇİCİ MADDE 4- 1/10/2021-31/12/2021 tarihleri arasında Rekabet Kurulu tarafından, 7/12/1994 tarihli ve 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun kapsamında zincir marketlere yönelik uygulanan ve Hazineye gelir olarak kaydedilen idari para cezaları, bu Kanun kapsamında gerçekleştirilecek tarımsal desteklemeler kapsamında çiftçilere gübre ve tohum desteği olarak kullandırılır.”