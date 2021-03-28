Hangi gazetelere vergi cezası kesildi? sorusuna bakan, yanıt vermedi

SÖZCÜ, yazılı basında en çok vergiyi vermesine rağmen, çeşitli suçlamalarla ağır vergi cezalarıyla karşı karşıya kaldı ve 2018 yılında 14.5 milyon lira ceza kesildi. Hazine Maliye Bakanı Lütfü Elvan, CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer'in bu konudaki soru önergesini “Mevzuat” diyerek geçiştirdi. Çakırözer'in “Son 5 yıl içinde vergi cezası kesilen gazeteler hangileridir, ne kadar ceza verilmiştir? Zarar gösterip vergi vermeyen

gazeteler hangileridir?'' sorularını da cevaplamadı.

MEVZUAT GEREĞİ

Hazine Maliye Bakanı Lütfü Elvan'ın önerge için mevzuat gereği açıklaması iswe söyle: “Vergi Denetimi Kurulu Başkanlığı tarafından medya sektöründeki mükellefler nezdinde incelemeler yürütülmektedir. İncelemelerde; mükellef bazında özel bir işlem tesis edilmekte, mevzuat çerçevesinde hareket edilmektedir. Vergi Müfettişleri Türkiye bazında inceleme, teftiş ve soruşturma yetkisine haiz olup, yetkileri il veya bölgesel bazda değildir. Bu nedenle önergede bahsi geçen durum sadece söz konusu mükellefe özgü uygulanan bir durum olmayıp, bir çok mükellef hakkında da aynı uygulamaya başvurulmaktadır. Vergi Tekniği Raporu, 54421 sayılı yazı ekinde E-tebligat yolu ile mükellefe gönderilmiştir.”

2 YILDA 16.5 MILYON LİRA VERGİ

SÖZCÜ Gazetesi'nin bağlı bulunduğu Estetik ve Çağdaş şirketleri 2018 yılında 6 milyon TL, 2019 yılında ise 10.5 milyon lira vergi ödedi. Buna karşın devletin her yıl milyonlarca liralık reklam desteğini alan iktidara yakın gazeteler, vergi konusunda SÖZCÜ gazetesinin yanına dahi yaklaşamadı. Türkiye'de vergi incelemesi yapılan şirket oranı sadece yüzde 1.45 iken, SÖZCÜ'ye yönelik incelemeler adeta bir rutin hale geldi. Merkezi İstanbul'da olmasına rağmen SÖZCÜ'yü incelemek için Ankara'dan 4 kişilik ekip görevlendirildi.

Çakırözer: Yandaşlar nerede?

Önerge sahibi Utku Çakırözer SÖZCÜ'ye yaptığı açıklamada şunları söyledi: “İktidar, yayınlarından rahatsız olduğu SÖZCÜ için Ankara'dan özel müfettiş gönderdi. Vergi rekortmeni SÖZCÜ'ye 14.5 milyon lira ceza kesti. Zarar gösterip vergi ödemeyen yandaş medya organları varken ve vergi borçları silinirken, en çok vergi ödeyen gazeteye, haksız cezalar uygulanıyor. Son 5 yılda vergi cezası kesilen başka gazete var mı? Zarar gösterip vergi ödemeyen gazeteler hangileri? Bu sorularımıza cevap alamadık. Halkın gerçekleri bilmesini sağlayan gazetelere verilen cezalar basın özgürlüğünün olmadığının da kanıtıdır.” Öte yandan daha önce SÖZCÜ'yü denetleyen Vergi Müfettişi Çağlar Cerit ile Gelir İdaresi Grup Başkanı Zülfikar Küçükavcı da FETÖ'cü çıkmıştı.

CHP'li vekilin bakana sorduğu 5 soru

1- Zarar göstererek vergi ödemeyen gazeteler hangileridir?

2- Gazetenin merkezi İstanbul olmasına rağmen, Ankara'ya neden özel müfettişler gönderildi?

3- Kamu bankaları ve diğer kamu kurumlarının basına verdiği ilanlar hangileridir? Bu ilanlar hangi gazetelere verilmektedir?

4- Son 5 yıl içerisinde vergi cezası verilen gazete sayısı kaçtır? Bu gazeteler hangileridir ve ceza gerekçeleri nedir?

5- SÖZCÜ Gazetesi 2018 yılında 6 milyon lira vergi ödemesine rağmen, aynı yılda 14.5 milyon lira vergi cezası kesilmesinin gerekçesi nedir?