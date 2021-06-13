‘Hasat öncesi Ayçiçeği ithalatı gümrüğünü sıfırladılar’

CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, Ayçiçeği ithalatında gümrüklerin sıfırlanmasına tepki göstererek, AKP yönetimini eleştirdi.

AKP’nin bir avuç yandaş ithalatçıyı koruduğunu belirten Sarıbal, “Aldıkları her kararla çiftçiyi üretimden uzaklaştırıyorlar. Şimdi de hasat öncesi ayçiçeği ithalatında gümrükleri sıfırladılar. Çiftçi umurlarında değil. AKP için varsa yoksa bir avuç yandaş ithalatçı” ifadelerini kullandı.

“ÇİFTÇİYE DÜŞMAN, TÜKETİCİYE DÜŞMAN”

Gece saat 2 sularında Resmi Gazete'de yayınlanan Cumhurbaşkanlığı Kararı ile tohumluk ve çerezlik ayçiçeği ithalatında gümrüklerin sıfırlandığını, ham ayçiçeği ithalatında ise yüzde 36 olan oranın yüzde 10'a düşürüldüğünü ve Kosova'dan alınacak ham ayçiçeğinden ise gümrük alınmayacağını vurgulayan Sarıbal, şunları söyledi:

“AKP hem üreticiye hem tüketiciye düşmanlık ediyor. AKP'nin iktidarda kaldığı dönemde tarımsal ürün ithalatına 118 milyar dolar para ödendi. Çiftçimize verilmesi gereken paralar, bir avuç ithalatçı firma eliyle yabancı şirketlere aktarıldı. Gıda enflasyonunu düşürmek iddiasıyla yapılan bu ithalat gıda fiyatlarını düşürmedi. OECD ülkeleri içinde gıda enflasyonu en yüksek ülke durumundayız. Hem çiftçi kaybetti hem tüketici. Buna rağmen AKP bildiğini okumaya devam ediyor. Pandemi sürecinde bile çiftçimiz para kazanamadı. Bütün dünya çiftçisinin üretimde kalması için yeni destekler verirken, AKP yönetimi çiftçimizi yok saydı.”

“41 İLDE KURAKLIK YAŞAYAN ÇİFTÇİ BORÇLARI İLE BAŞ BAŞA”

Sarıbal sözlerine şöyle devam etti: “Bütün olumsuzluklara rağmen üretmeye devam eden çiftçi ürettiğine pişman oldu. Çünkü çiftçinin ürettiği para etmedi. Karpuz, soğan, patates tarlada, elma depoda çürüyor. Devlet yardım eli uzatmıyor. 41 ilde kuraklık yaşayan çiftçi geliri olmadan borçlarıyla baş başa kalmış durumda”

“NİSAN İTİBARİYLE BORCU 142 MİLYAR LİRA”

“Çiftçinin sadece bankalara olan borcu Nisan 2021 tarihi itibariyle 142 milyar lira” diyen CHP’li Sarıbal, “Tarım Kredi Kooperatifine olan 9 milyar borçla çiftçinin resmi borç miktarı 151 milyarı aştı. Böylesine bir tablo varken çiftçiye yardım etmek, bu borç yükü altında ezilmekten kurtarmak yerine AKP yönetimi ithalat yapmayı tercih ediyor” dedi.

“YAĞLIK AYÇİÇEĞİ TOHUMUNA 5,9 MİLYAR DOLAR ÖDENDİ”

İthalatın AKP yönetimlerinin temel tarım politikası olduğuna dikkat çeken Sarıbal sözlerini şöyle tamamladı:

“Tarım deyince sadece ithalat yapmak akla geliyor. Bakınız; AKP'nin iktidar olduğu 2003-2020 döneminde ithal edilen 11,5 milyon ton yağlık ayçiçeği tohumuna ithalatına 5,9 milyar dolar döviz ödendi. Sadece geçen yıl 1 milyon ton yağlık ayçiçeği ithalatına 463 milyon dolar ödendi. 2003-2021 Nisan tarihine kadar 804 bin ton çerezlik ayçiçeği tohum ithalatına ise 661 milyon dolar döviz ödendi. Bu paranın küçük bir kısmı çiftçimize destek diye verilse ithalata ihtiyacımız olmadığı gibi bu alanda ihracatçı bile olabiliriz. Aldıkları her kararla çiftçiyi üretimden uzaklaştırıyorlar. Şimdi de hasat öncesi ayçiçeği ithalatında gümrükleri sıfırladılar. Çiftçi umurlarında değil. AKP için varsa yoksa bir avuç yandaş ithalatçı.”