Hazineye ait turistik bölgelerdeki 31 taşınmaz özelleştiriliyor

Resmi Gazete'nin bugünkü nüshasında Aydın, İzmir, Antalya, Mersin ve Muğla’nın turistik bölgelerindeki mülkiyeti Maliye hazinesine ait olan 31 taşınmazın özelleştirme programına alınarak satışa çıkarılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı Kararı yayımlandı.

Latif SANSÜR

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Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan kararda Aydın'ın Kuşadası, İzmir'in Çeşme Alaçatı, Antalya'nın Alanya, Mersin'in Toroslar ile Muğla'nın Marmaris ilçesindeki 31 taşınmaz için özelleştirme kararı alındı.

Resmi Gazetede yayımlanan karara göre mülkiyeti Maliye hazinesine ait olan taşınmazların özelleştirme kapsam ve programına alınması; ‘Satış, kiralama, gelir ortaklığı modeli ve işin gereğine uygun sair hukuki tasarruflar, mülkiyetin gayri ayni hakların tesisi veya işletme hakkının verilmesi yöntemlerinden biri veya birkaçının birlikte uygulanarak özelleştirilmesine’, özelleştirme işlemlerinin 31 Aralık 2025 tarihine kadar tamamlanmasına karar verildi.

HEPSİ TURİSTİK BÖLGELERDE

Cumhurbaşkanlığı kararıyla satışa çıkarılan taşınmazların tamamının turistik bölgelerde olması dikkat çekti. 31 taşınmaz arasında Kuşadası'nda denize sıfır 12 bin metrekarelik parsel ile Alaçatı'da bir birine bitişik 16 parselden oluşan yaklaşık 120 bin metrekare, Toroslar'ın Gözne yaylasındaki 21 bin metrekare arazi de bulunuyor.

“CUMHURİYET KAZANIMLARIMIZ PARSEL PARSEL PEŞKEŞ ÇEKİLİYOR”

Cumhuriyet kazanımlarının parsel parsel peşkeş çekildiğini söyleyen CHP Milletvekili Süleyman Bülbül, “Cumhuriyet kazanımlarımız, devlete ve millete ait gayrimenkuller AKP iktidarı tarafından parsel parsel satılarak birilerine peşkeş çekiliyor. AKP iktidarı 70 milyar dolarlık bir özelleştirme furyasından sonra cumhuriyet kazanımlarından hiçbir şey bırakmadı. Sıra hazine arazilerine geldi. Hemen hemen her ay resmi gazetede yayımlanan ilanlarla hazine arazileri satılarak milletin toprağı yandaşlara peşkeş çekiliyor.

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