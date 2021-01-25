Helal kazanç başkan maaşına bile yetmiyor

Helal sertifika vererek ülkeye büyük paralar kazandıracağı iddia edilip kurulan Helal Akreditasyon Kurumu (HAK) Hazine'ye bağımlı çalışmaktan kurtulamadı. Bu yıl Hazine'den 6.1 milyon lira nakit yardım alıp bunun 1 milyon 99 bin lirasını 2 taşıt alımı ile bakım onarım ve teçhizata harcayacak olan HAK, helal sertifikalarından yılın tamamında sadece 218 bin lira para kazanacak. Kurumun kazanacağı para kendi başkanının maaşını bile yetmezken personel sayısı da bir yılda yüzde 36 arttırılarak 50'den 68'e çıkarıldı.

2017'DE KURULDU

Kurulduğu 2017 yılından bu yana biri kamuya ait Türk Standartları Enstitüsü (TSE) olmak üzere sadece 4 kuruluş ve şirkete helal akreditasyon sertifikası veren HAK'ın bu yıl satın alacağı 2 taşıta ödeyeceği para netleşti. 2021 yılı yatırım programında yer alan veriye göre, HAK'ın satın alacağı biri binek otomobil diğeri de 17 kişilik minibüsten oluşan araçlar için kuruma 1 milyon 99 bin liralık ödenek tahsis edildi. Tamamı Hazine yardımı adı altında HAK'a verilecek bu parayla iki taşıtın satın alınmasının yanı sıra bakım onarım, makine teçhizat ve bilgi işlem giderleri karşılanacak. Kendisine ait henüz araç filosu bulunmayan HAK'ın araç ihtiyacını kiralama yöntemiyle karşıladığı belirtiliyor.

MAAŞA BİLE YETMİYOR

Resmi verilere göre HAK önümüzdeki yıl 1 milyon 99 bini taşıt ve teçhizat alımı, 2.8 milyonu personel maaşı, 2 milyonu mal ve hizmet alımı olmak üzere toplam 6 milyon 455 bin lira para harcayacak. Ancak kurum kendi gelir getirici faaliyetlerinden sadece 218 bin lira para kazanacak. Personel sayısını artıran HAK'ın kazanacağı bu para bir tek kendi başkanının maaşını bile karşılamaya yetmiyor. HAK hâlâ kendi gelirleriyle ayakta duramadığı için başta personel maaşları, cari harcamalar ve taşıt alımı olmak üzere giderlerini karşılaması için devletin Hazinesi HAK'a tam 6 milyon 137 bin lira nakit yardım yapacak.

Bir başkan ve 5 yönetim kurulu üyesi ile yönetilen HAK, gelir getirecek sertifika sayılarını artıramamasına rağmen personel sayısını son bir yılda yüzde 36 oranında artırdı. İlk kurulduğunda kadrosuna 50 memur alınan HAK, geçen yıl 3 memur ve 15 işçiyi daha işe alarak toplam personel sayısını 50'den 68'e yükseltti.

20.6 MİLYON HARCAYACAK

Resmi veriler, HAK'ın önümüzdeki en az 3 yıl daha Hazine desteğiyle ayakta kalacağını, helal akreditasyonlardan çok düşük düzeylerde para kazanacağını da ortaya koydu. 2021 ila 2023 yılları arasında 20 milyon 573 bin lira para harcayacak olan HAK, bu süre içinde sertifika faaliyetlerinden sadece 696 bin lira para kazanacak. Kazanacağı para harcamalarına yine yetmeyeceği için 2023 yılı sonuna kadar HAK'a Hazine'den 19 milyon 582 bin lira nakit yardım yapılacak.