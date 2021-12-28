Hem bakan hem de tüccar: Nureddin Nebati…

Lütfi Elvan'nın istifasının ardından 2 Aralık 2021 günü Hazine ve Maliye Bakanı olarak atanan Nureddin Nebati'nin hâlâ bir şirketin yönetiminde yer alması tartışma yarattı. Başkanlık sistemine geçtikten sonra dışarıdan atanan birçok bakan sahip oldukları şirketlerle hemen ilişkisini kesmişti...

İsmail ŞAHİN

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Türkiye ekonomisi zor bir dönemden geçerken, Hazine ve Maliye Bakanı değişti. Lütfi Elvan, Aralık ayının başında görevinden ayrıldı yerine ise yardımcısı Nureddin Nebati atandı.

Son dönemde yaptığı çelişkili açıklamalar, ekonomiyle ilgili sorulara verdiği tuhaf cevaplar ve döviz kurları ile borsanın bulunduğu seviyeye ilişkin değerlendirmeleriyle gündemde olan Nureddin Nebati’nin bir koltukta iki karpuz taşımaya devam ettiği ortaya çıktı.

Hazine ve Maliye Bakanı olarak atanmasının üzerinden neredeyse bir ay geçmesine rağmen Nebati, hissedarı olduğu şirkette görev almaya devam ediyor.

Ticaret sicil kayıtlarına göre Nureddin Nebati’nin hali hazırda İstanbul’da kurulu bulunan bir şirkette hissesi var.

BG Mağazacılık Dış Ticaret Sanayi ve Yatırım Anonim Şirketi adlı firma 13 Aralık 2011 tarihinde 50 bin lira sermaye ile kuruldu. Tekstil ve konfeksiyon ürünlerinin alım ve satımı üzerine faaliyet gösteren bu şirkette imtiyazlı yüzde 15’lik paya sahip olan Nureddin Nebati’nin imtiyazsız da yüzde 15 hissesi bulunuyor. Diğer aile üyeleriyle ortak olan Nureddin Nebati’nin BG Mağazacılık adlı şirkette 26 Şubat 2021 tarihinden bu yana yönetim kurulu başkan yardımcısı olarak görev yapıyor.

‘BÜTÜN VARLIĞIMI KAYBEDERİM….’

Nureddin Nebati, geçtiğimiz günlerde Habertürk’ten Sevilay Yılman’a verdiği demeçte, dikkat çeken açıklamalarda bulunmuştu. Nebati, “Bitersek hep beraber biteceğiz. Kazanırsak hep beraber. Karamsar tablo çizenler var. Hiçbir şekilde bize inanmayanlar. Onlara diyorum ki; “Sen maaş alıyorsun. En fazla neyini kaybedersin? Enflasyonun altında ezilirsin. Ama ben bütün varlığımı kaybederim bu iş düzelmezse eğer. 1000 çalışanımız var. 1000 kişiyle beraber bütün varlığımı kaybederim. Ben babadan görme bir insanım. Babamın bana bıraktıklarını kaybederim.” demişti.

ERSOY ERTESİ GÜN AYRILDI…



Fahrettin Koca, 10 Temmuz 2018 tarihinde Sağlık Bakanı olduktan sonra Medipolitan Sağlık ve Eğitim Hizmetleri adlı şirketteki görevlerini 21 Temmuz 2018’de bırakmıştı.

Yine 10 Temmuz 2018’de Kültür ve Turizm Bakanı olarak atanan Mehmet Nuri Ersoy sahibi olduğu Ets Ersoy Turistik Servisleri Anonim Şirketi’nin yönetim kurulu başkanlığı görevinden bir gün sonra yani 11 Temmuz 2018’de ayrılmıştı.

Geçtiğimiz Ağustos ayında istifa eden eski Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk da bakanlık koltuğuna oturduktan sonra 2002 yılında 10 bin liraya kurduğu Maya Okulları’ndaki hissesini kardeşi Oktay Selçuk’a devretmişti.

ERDOĞAN DA BIRAKMIŞTI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da eleştiriler üzerine ticari hayatına son vermişti.

Kardeşi Mustafa Erdoğan ve eniştesi Ziya Ülgen ile birlikte Ülker ürünlerinin İstanbul Anadolu yakasındaki dağıtımını yapan Emniyet Gıda, İhsan Gıda ve Yenidoğan Gıda olmak üzere üç ayrı anonim şirkette toplam yüzde 30 hissesi bulunan Erdoğan, 2003 yılında hisselerini 1.2 milyon liraya devretmişti.





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