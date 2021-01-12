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Hukuk ve ekonomi alanındaki reformlar yakında açıklanacak

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, hukuk ve ekonomide yeni reform hazırlığında olduklarını, son aşamaya gelen çalışmaların yakında açıklanacağını söyledi.

Güncellenme: 15:32, 12/01/2021
Haberler Ekonomi
Hukuk ve ekonomi alanındaki reformlar yakında açıklanacak

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, hukuk ve ekonomi alanında yeni reformların hazırlıkları içerisinde olduklarını ve son aşamaya gelen çalışmaları yakında paylaşacaklarını söyledi.

Erdoğan bu açıklamayı AB ülkeleri büyükelçileri ile gerçekleştirdiği toplantıdaki konuşmasında yaptı.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ile Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, geçtiğimiz aylarda TÜSİAD, TOBB, MÜSİAD gibi kuruluşlarla bir araya gelerek reform ajandası kapsamında ekonomi ve hukuk alanında atılması gereken adımlarla ilgili iş dünyası ile görüş alışverişinde bulunmuştu.

TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Simone Kaslowski de geçen hafta yaptığı açıklamada, Türkiye’nin ekonomide atacağı adımların yanı sıra hukuk ve ekonomi reform gündemini de hızla hayata geçirmesi gerektiğini vurgulamıştı. (REUTERS)

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