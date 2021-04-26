Hükümet halkı uyarıp kripto paralar için önlem almamış

Küçük yatırımcıların kripto para yoluyla dolandırılabilecekleri uyarısı 3 yıl önce hükümete resmi kanallardan yapılmış. Ancak hükümet o günden bu yana teknik ve yasal önlem almak yerine halka dikkatli olmaları yönünde çağrı yapmakla yetinmiş. Hazine, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) ve Merkez Bankası'nın, 2018 yılında TBMM üzerinden gelen ve kripto para vurgunlarının yaşanabileceği uyarısını içeren soru önergesine, ‘riskleri yakından takip ediyoruz' yanıtı verdiği, ancak takibin sözde kaldığı ortaya çıktı.

Ekonomiden sorumlu bakanlığın da kripto paralarla işlem yapan vatandaşların olumsuzluklara karşılaşabileceklerinin farkında olmaları gerektiği uyarısını yaptığı halde 3 yıldan bu yana Thodex vurgununu önleyecek teknik ve yasal adımları atmadığı bildirildi.

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, 5 Ocak 2018 yılında, Thodex vurgunundan 3 yıl önce dönemin Başbakanı Binali Yıldırım'ın yanıtlaması istemiyle TBMM'ye yazılı soru önergesi verdi. Tanrıkulu, önergesinde kripto paralar konusunda yatırımcıların kaybının önlenmesi için ne tür önlemlerin alındığını sordu. Ayrıca, dolandırıcılığı ve mağduriyetleri engellemek için yasal çalışma yapılıp yapılmadığı sorularını da yöneltti.

“Zarara uğramamaları için dikkatli olsunlar”

Bu sorulara Hazine, SPK, BDDK ve Merkez Bankası'ndan kapsamlı bir yanıt verildi. Açıklamada ABD, Çin, İngiltere, Rusya, Almanya ve Kanada gibi ülkelerde bazı düzenlemeler yapıldığı, Türkiye olarak ise olası risklere yönelik çalışmaların yapıldığı bilgisi verildi. Açıklamada “Kripto paralar ile ilgili işlem yapan kişilerin herhangi bir zarara uğramamaları için dikkatli olmaları gerektiği vurgulanarak, kripto paralar ile ilgili işlem yaptıklarında olumsuzluklarla karşılaşabileceklerinin farkında olmaları gerektiği belirtilmiştir” denildi.