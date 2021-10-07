İGDAŞ’ın yerli robot ile milyon dolarlık tasarruf projesi yıl sonunda devreye giriyor

İBB şirketi İGDAŞ, milyonlarca dolar tasarruf sağlayacak ve deprem riskine karşı doğal gaz hatlarını koruyacak dünyanın ikinci denetleme robotunu yılsonunda devreye alıyor. TÜBİTAK iş birliğiyle ve yerli imkanlarla geliştirilen “Robot Göz”ana dağıtım hatlarında oluşan ve oluşması muhtemel arızaları tespit edecek. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İGDAŞ ve TÜBİTAK’ın yerli denetleme robotu üretme başarısını sosyal medyadan; “Dünyada tekti, şimdi değil” paylaşımı ile duyurdu.

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Dünyada yalnızca ABD'nin ürettiği ve ihtiyaç duyan ülkelerin sadece kiralama yoluyla kullanabildiği teknoloji artık Türkiye'de. Gaz hatlarında denetleme yapan robotların yüksek maliyeti karşısında, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), bu teknolojiye sahip olarak dünyada ikinci kez kendi robotunu üretti.

İstanbul genelinde 2 bin kilometrenin üstünde ana aktarma hattı bulunan İGDAŞ, yerli imkanlarla geliştirilen Robot Gözü kamuoyuna tanıttı. Robot Göz, doğalgaz ana dağıtım hatlarında oluşan ve oluşması muhtemel arızaları 24 saat kesintisiz takip etmek için İGDAŞ ve TÜBİTAK RUTE (Raylı Ulaşım Teknolojileri Enstitüsü) iş birliği ile hayata geçirildi.

Yerli imkanlarla geliştirilen robot büyük bir tasarruf sağladığı gibi oluşabilecek büyük maddi kayıpların da önüne geçecek. Çelik hatlarını kesintisiz olarak tarayacak robot, yılsonuna kadar kullanıma hazır duruma getirilecek.

Bu hatların içinde 24 saat gezecek robotlar; korozyonları önceden tespit edebilecek, çevresel etkilere bağlı geometrik bozulmaları görebilecek ve çıkardığı üç boyutlu haritalarla hatlarının güvenliğini ve sağlığını an be an takip edebilecek. Özellikle muhtemel İstanbul depremi sonrasında bu robotlar çok hızlı bir şekilde hatları tarayarak İstanbul'un yeniden gaza ulaşmasını hızlandıracak.

“MALİYET AVANTAJI BÜYÜK”

TÜBİTAK ile birlikte düzenlenen tanıtım etkinliğinde konuşan İGDAŞ Genel Müdürü Mithat Bülent Özmen, denetleme robotunun çok önemli zaman kazanımı ve ekonomik avantaj sağlayacağını belirterek, şunları söyledi:

“Sadece 12 ve 16 inç genişliğindeki hatlarda robotik izleme kiralama maliyetimiz bugün için kilometre başına 10 ila 15 bin dolar arasında. Yani sadece geniş hatlarımızı belli periyotlarda izlemek için, her defasında toplam 5,5 ila 8 milyon dolar maliyetle karşı karşıya kalıyoruz. Oysa kendi izleme robotumuzun üretilmesinin bize maliyeti, tek seferlik kiralama maliyetinin kabaca beşte biri oranında. Projenin değerine ve önemine bir de bu açıdan bakmak lazım.”

“DÜNYA’DA TEKTİ, ŞİMDİ DEĞİL”

İGDAŞ ve TÜBİTAK'ın yerli denetleme robotu üretme başarısını sosyal medyadan, “Dünyada tekti, şimdi değil” cümleleriyle paylaşan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da “İBB olarak doğal gaz boru içi denetleme robotu üretimine başladık. Bu akıllı robotlar şehrin altında dolaşıp denetim yapacaklar. İştirak şirketimiz İGDAŞ’a, TÜBİTAK’a ve çalışmada emeği geçen bütün mühendislere teşekkürler” dedi.