‘İklim değişikliği ekonomi için büyük tehdit’

ABD'de iklim değişikliğinin ekonomiye yönelik tehdidini ele alan hükümet planı, Biden yönetimi tarafından açıklandı. Hükümet yetkilileri iklim değişikliğinin ailelerin tasarrufları ve ekonomideki yeni yatırımlar için sistematik bir tehdit oluşturduğu konusunda uyardı.

Sozcu.com.tr

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Sıcak hava dalgaları, kuraklık, sel ve orman yangınları gibi iklim kaynaklı felaketler, küresel finansal sistemin istikrarını tehdit ederken ABD’de Joe Biden yönetimi, geçtiğimiz cuma, iklim değişikliğinin ekonomiye yönelik sistematik tehdidini ele almak için bir hükümet planı açıkladı.

Planda ekonominin olası iklim değişikliklerinden nasıl etkileneceği de anlatıldı.

“İklim Dirençli Bir Ekonomi İnşa Etmek İçin Bir Yol Haritası” isimli raporda açıklanan yol haritasında, Beyaz Saray’ın 2030 yılına kadar yerel sera gazı emisyonlarını yarıya indirme planı ve iklim değişikliğinin ekonomi üzerindeki etkisi ele alınıyor. Ayrıca ülkede bu yüzyılın ortasına kadar net sıfır emisyon ekonomisine geçiş yapılması planlanıyor.

600 MİLYAR DOLARLIK HASAR

Bu yıl aşırı hava olayları her 3 Amerikalıdan 1’ini etkiledi ve ülke genelinde tedarik zincirlerini kesintiye uğrattı. Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresi’ne göre, son beş yılda aşırı hava olayları Amerikalılara 600 milyar dolara mâl oldu.

Beyaz Saray tarafından yayınlanan bir bilgi notuna göre, iklimle ilgili olası riskler, ABD’li tasarruf sahipleri için şimdiden milyarlarca dolar zarara yol açtı.

Çalışma Bakanlığı raporuna göre, “İklim değişikliği ile mücadeleye ilişkin çabalar, Amerikalı çalışanların ve ailelerinin tasarruflarını iklim değişikliğinin etkilerinden daha iyi koruyacak. Aynı zamanda sermayeyi sürdürülebilir yatırımlara doğru harekete geçirecek” denildi.

Hükümet planında iklim değişikliğini şirketleri nasıl etkileyeceği de açıklandı. Planda Amerikalı ailelerin birikimlerini ve emekli maaşlarını korumanın da amaçlandığı belirtildi.

EKONOMİ İÇİN RİSK

Ulusal Ekonomi Konseyi Başkan Yardımcısı Bharat Ramamurti gerçekleştirdiği basın toplantısında, “İklim değişikliğinin ekonomimiz için sistemik bir risk oluşturduğu konusunda netiz” dedi.

Ulusal iklim danışmanı Gina McCarthy ise Perşembe günü basın toplantısında gazetecilere verdiği demeçte, “İklim değişikliği ekonomimiz için bir risk oluşturuyor ve şimdi harekete geçmeliyiz. Bu yol haritası sadece finansal sistemimizi korumakla ilgili değil – insanları, maaşlarını ve refahlarını korumakla ilgili” dedi.

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