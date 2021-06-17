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İSKİ’nin su zammı teklifi İBB Meclisi’nde reddedildi 

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi'nde, İSKİ'nin yüzde 23'lük su zammı teklifi oy çokluğuyla reddedildi.

Güncellenme: 23:49, 17/06/2021
HaberlerEkonomi
İSKİ’nin su zammı teklifi İBB Meclisi’nde reddedildi 

Olağanüstü İSKİ Genel Kurulu bugün Dr. Mimar Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi’nde, İBB Birinci Başkanvekili Zeynel Abidin Okul başkanlığında toplandı.

Kurulda, İSKİ’nin 2021 Yılı Su Satış ve Kullanılmış Suların Uzaklaştırılması Bedeli Tarife teklifi görüşüldü. İSKİ su fiyatlarına yüzde 23 zam ile her ay TÜFE oranında artış teklif edildi.

Mecliste yaşanan tartışmalarda, CHP’li üyeler enflasyon ile birlikte girdi fiyatlarındaki artışı aktararak zam talebinde bulunduklarını ifade etti.

AKP’li üyeler ise geçen ay yapılan zam teklifinin Kasım ayında görüşülme kararı alındığı için teklifi iade edeceklerini belirtti.

İSKİ’nin, mecliste yaptığı 2021 Yılı Su Satış ve Kullanılmış Suların Uzaklaştırılması Bedeli Tarife teklifi yapılan müzakerelerin ardından oy çokluğuyla reddedildi. DHA

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