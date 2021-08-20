İşsizlik Fonu’ndan işsize 2.4, patrona 10.6 milyar TL ödendi

İşsizlik Sigortası Fonu'ndan yedi ayda işsizlere 2,4 milyar TL ödeme yapılırken, işverenlere 10,6 milyar TL'lik teşvik ödemesi yapıldı. Merkezi bütçeden yapılanlara birlikte yedi ayda işverenlere teşvik ödemesi 29 milyar TL'ye ulaştı.

EMRE DEVECİ

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Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, bugün Kocaeli İş Dünyası Buluşması'nda yaptığı konuşmada, işverenler için yeni destek politikalarını açıkladı.

Kredi Garanti Fonu (KGF) kefaletiyle yeni kredi paketlerinin yanı sıra açıklanan desteklerden biri de “mesleki eğitim merkezlerine olan ilgiyi artırmak için gençlerin kalfalık döneminde aldıkları ücretleri artırma” ve “sanayicinin yükünü hafifletmek için bu merkezlerden eğitim alan öğrencilerin ücretlerini devletin ödemesi” kararları oldu.

Hazine ve Maliye Bakanlığı ile İşsizlik Sigortası Fonu verileri, devletin işverenlere bu yılın ilk 7 ayında yaptığı “teşvik ve destek” ödemelerinin toplam tutarının 29 milyar TL'ye ulaştığını ortaya koyuyor.

MERKEZİ BÜTÇEDEN 18,4 MİLYAR TL

Muhasebat Genel Müdürlüğü verilerine göre, ‘Sosyal Güvenlik Kurumuna İşveren Prim Teşviki Karşılığı Yapılan Ödemeler', yedi ayda 16,9 milyar TL'ye ulaştı.

‘Sosyal Güvenlik Kurumuna Ar-Ge Personeli İşveren Prim Teşviki Karşılığı Yapılan Ödemeler' kaleminden yedi ayda 510 milyon TL ödeme yapılırken, ‘Yatırım Teşvikleri Kapsamında İstihdam Destekleri' kaleminden 615 milyon TL, ‘Yatırım Teşvikleri Kapsamında Finansal Destekler' kaleminden ise 359 milyon TL ödeme yapıldığı görüldü.

Böylece merkezi bütçeden, işverenlere ocak-temmuz döneminde yapılan teşvik ve destek ödemesi toplamı 18,4 milyar TL'ye ulaşmış oldu.

İŞSİZLİK FONU'NDAN 10,6 MİLYAR TL

Merkezi bütçe dışında hükümet, İşsizlik Sigortası Fonu'nda biriken parayı da işverenlere teşvik ve destek ödemeleri için kullanıyor.

2021 yılının Ocak-Temmuz döneminde işsizlik maaşı ödemeleri toplamda sadece 2,4 milyar TL olurken, işverenlere fondan yapılan ‘teşvik ve destek ödemesi' tutarı 10,6 milyar TL'ye ulaştı.

9 MİLYON İŞSİZDEN 248 BİNİ MAAŞ ALIYOR

Türkiye'de geniş tanımlı işsiz sayısı 9 milyonun üzerinde ancak İşsizlik Sigortası Fonu'ndan temmuz ayında sadece 248 bin 168 kişi işsizlik maaşı ödemesi alabildi.

Kendi istek ve kusuru dışında işsiz kalan sigortalılardan; hizmet akdinin feshedildiği tarihi izleyen günden itibaren 30 gün içinde İŞKUR birimlerine başvuranlar, hizmet akdinin sona ermesinden önceki son 120 gün hizmet akdine tabi olmak ve son üç yıl içerisinde en az 600 gün süreyle işsizlik sigortası primi ödemiş olmak kaydıyla işsizlik sigortası hizmetlerinden yararlanabiliyor.