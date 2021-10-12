İşsizlik verilerinde büyük çelişki

TÜİK, geçtiğimiz gün Ağustos ayına ilişkin işsizlik verilerini yayınladı. Ancak TÜİK'in kendi açıkladığı Temmuz ayında ait işsizlik rakamları ve Ağustos ayına ilişkin işsizlik rakamları arasında çelişkili rakamların yer alması kafalarda soru işareti oluşturdu. Sözcü Web Tv yayına katılan Genç İşsizler Platformu Sözcüsü ve ekonomist Dr. Murat Kubilay, verileri değerlendirdi.

Fatma VURGUN

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Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre Temmuz ayında yüzde 12 olarak açıklanan işsizlik rakamları Ağustos ayında 11 bin kişinin daha işsizler ordusuna katılmasıyla yüzde 12,1 oldu. Ancak TÜİK, Temmuz ayında işsizlik sayısını 3 milyon 902 bin açıklarken Ağustos ayında 3 milyon 965 bin. Yani aradaki fark 63 bin. Dün açıklanan rakamlarda ise TÜİK, “11 bin kişi arttı” dedi. Aradaki fark kafalarda soru işareti yarattı. Sözcü Web Tv yayınında Fatma Vurgun’un sorularını yanıtlayan Genç İşsizler Platformu Sözcüsü ve ekonomist Dr. Murat Kubilay, çarpıcı açıklamalarda bulundu.

“İŞKUR VERİLERİNDE 199 BİN YENİ KAYIT VAR”

“Temmuz’da işsiz sayısı 3 milyon 902 bin, ağustos ayında ise 3 milyon 965 bin. Yani arada 63 bin kişi fark var. Fakat dün TÜİK “11 bin kişi arttı” dedi. Yani TÜİK’in kendi rakamları birbirini tutmuyor. Bu nasıl oluyor? Nasıl yorumluyorsunuz?” sorusuna yanıt veren Kubilay, “TÜİK, bu verileri anketler sonucunda elde ediyor. TÜİK, çok geniş bir havuzdan verileri topluyor. Türkiye’de, dünyada istihdamda mevsimsellik vardır. Dolayısıyla bu aydan aya değişebilir. Asıl sorun şu, TÜİK verileri ve İŞKUR verilerinin birbirine paralel gitmesi lazım. Bunun çok dışına çıkıldı. TÜİK tarafından işsiz sayılmanız için son 4 haftadır iş arama kanallarından en az birine başvurmuş ve bulamamış olmanız gerekiyor. Bu şekilde 3 milyon 965 bin kişi tespit edilmiş. İş arama kanallarından en bilineni İŞKUR. Oranın verilerine baktığımız zaman 199 bin kişi yeni başvuru yapmış. Bu rakama yakın bir miktarda işsiz sayısının artmasını beklersiniz. Ama TÜİK’e göre 11 bin artmış. Bu da büyük bir çelişki. -Ekonomi yönetimi Berat Albayrak gittikten sonra biraz daha şeffaflaştı. Bu doğrultuda işsizlik verileri çok gecikmeli açıklanıyor. Yani o ay bitiyor ve 3 ay sonra açıklanıyor. Bunu engellemek için de her ay açıklama kararı aldılar ve ekonomik model nasılsa çok dalgalanmaya başladı. Bu da İŞKUR’un kurumsal niteliğinin sorgulanmasına neden oluyor.” diye konuştu.

“BİR AYDA BU KADAR İNİŞ ÇIKIŞ OLABİLİR Mİ?”

TÜİK’in açıkladığı verilerde bir başka çelişki ise Temmuz 2021’de 287 bin azalan sanayi istihdamı Ağustos ayında 217 bin artmış olarak görünüyor. Hizmet istihdamı ise Temmuz ayında 452 bin artarken Ağustos ayıda 341 bin azalma yaşanmış. Peki bir ay içerisinde bu kadar iniş çıkış nasıl yaşanıyor sorusu akıllara geldi. Kubilay, bu soruya da şöyle yanıt verdi. “Pandemi nedeniyle biraz dalgalanma olabilir. Örneğin, Haziran ayında hizmet sektörü kapalıyken aşılanmayla beraber Temmuz’da bu arttı. Peki bunu anladık. Temmuzdan Ağustos’a ne değişti? Bir cevabımız yok. Sanayi ise son yıllarda en istikrarlı sektör. Çünkü devlet yapmış olduğu politikalarla o sektörün önünü açtı. Böyle bir hareketin olmaması lazımdı ama TÜİK’in yapmış olduğu modelin ne kadar sıkıntılı olduğunu işaret ediyor. ”