İstanbul’u vakıf kaptı, bakanlık 5’e bölündü

İnsan sağlığını tehdit eden zararlı bitkisel ürünlerin ülkeye girişini önleyen İstanbul'daki Zirai Karantina Müdürlüğü binasını 10 dönüm arsasıyla birlikte başkanlığını Bilal Erdoğan'ın yaptığı İlim Yayma Vakfı'na (İYV) kaptıran, Tarım Bakanlığı'nın numuneleri 5 ayrı kentteki laboratuvarlara göndererek 83 milyon vatandaşın sağlığını korumaya çalıştığı ortaya çıktı.

İYİ Parti Denizli Milletvekili Yasin Öztürk, SÖZCÜ'nün ‘İlmi Değil GDO'yu Yayacaklar' başlıklı haberi üzerine TBMM'ye soru önergesi verdi. Tarım Bakanı Bekir Pakdemirli, Zirai Karantina binasının Hazine'ye ait olduğunu, yeni bina yapılana kadar İstanbul Atatürk Havalimanı'nda hizmet verileceğini belirtti. Pakdemirli, numunelerin Antalya, İzmir ve Mersin'deki zirai karantina müdürlükleri ile Ankara ve İzmir Bornova ve Adana araştırma enstitülerine gönderildiğini açıkladı.

DEVLETİ VAKIFLARA TAŞIYORLAR

CHP Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygun, halka ait kamu binaları ve kıymetli arsaların sürekli vakıflara devredildiğini belirterek, “Devleti vakıflara taşıyarak içini boşaltıyorlar. Sistemli bir operasyon, farklı bir plan var” dedi.