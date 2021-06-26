İşte en çok dolar milyonerine sahip ülkeler

İsviçre bankası Credit Suisse tarafından yayımlanan 2021 yılı servet raporunda, dünyada en çok dolar milyonerine sahip ülkeler de sıralandı.

Pandemide milyarlarca kişi gelir kaybına uğrarken, dolar milyonerlerinin sayısı 5,2 milyon kişi arttı.

ABD’DE 22 MİLYON DOLAR MİLYONERİ VAR

Rapora göre, 2020 yılı sonu itibarıyla dünya genelinde dolar milyoneri sayısı 56,1 milyon kişi olarak kayıtlara geçerken, bu sayının yüzde 39,1 ile büyük bölümünün ABD'de olduğu belirtildi. ABD'de dolar milyoneri sayısının 21 milyon 951 bin olduğu aktarıldı.

Çin 5 milyon 279 bin dolar milyoneriyle listede ikinci sırada yer alırken, onu 3 milyon 662 binle Japonya, 2 milyon 953 binle Almanya, 2 milyon 491 binle Birleşik Krallık, 2 milyon 469 binle Fransa, 1 milyon 805 binle Avustralya, 1 milyon 682 binle Kanada takip etti.

Türkiye'de dolar milyoneri sayısı 115 bin oldu.

100 BİN DOLAR ÜSTÜ SERVETTE ÇİN BİRİNCİ

Dünya genelinde 100 bin dolar üstü servete sahip kişi sayısı 638 milyon 850 bin olurken, bu alanda ilk sırada 143 milyon 835 bin dolar milyoneriyle Çin yer aldı.

113 milyon 40 binle ABD ikinci, 59 milyon 150 binle Japonya üçüncü, 30 milyon 57 binle Almanya dördüncü sırada yer aldı.

Türkiye'de 100 bin dolar üstü servete sahip kişi sayısı, 2 milyon 100 bin 100 bin oldu.

500 milyon dolar üstü servete sahip kişi sayısında ABD 1427 ile ilk sırada yer alırken, 1085'le Çin ikinci, 266 ile Almanya üçüncü oldu.

Türkiye'de bu sayı 52 olarak kayıtlara geçti.

EN FAZLA SERVET ARTIŞI ABD'DE

2020'de hacim olarak en fazla servet artışı, 11 trilyon 408 milyar dolarlık artışla ABD'de oldu. Çin, 4 trilyon 246 milyar dolarla ikinci olurken, Almanya 2 trilyon 776 milyar dolarlık artışla üçüncü ısrada yer aldı. Türkiye'de artış 19 milyar dolarda kaldı.

Yüzde olarak bakıldığında ise, en fazla servet artışı yüzde 20,3'lük oranla İsveç'te gerçekleşti. Filipinler yüzde 19,6'lık oranla ikinci, Belçika yüzde 17,9'luk oranla üçüncü oldu.

Kişi başına düşen servette de İsveç, yüzde 19,8'lik artışla ilk sırada yer aldı. Türkiye'de kişi başına düşen servet, 2020'de yüzde 0,4 oranında azaldı.

İSVİÇRE'DE NÜFUSUN YÜZDE 14,9'U DOLAR MİLYONERİ

Nüfusa oranla en fazla dolar milyonerine sahip ülke ise İsviçre oldu. Kayıtlara göre, İsviçre nüfusunun yüzde

14,9'u, 1 milyon dolar üstü servete sahip.

ABD'de bu oran yüzde 8,8 olurken, İsveç yüzde 7,3'lük oranla üçüncü sırada yer alıyor. Türkiye'de bu oran sadece yüzde 0,2.

Dünya nüfusunun ise yüzde 1,1'i 1 milyon dolar üstü servete sahip.

DÜNYADA EŞİTSİZLİK ARTTI

Dünya nüfusunun yüzde 1,1’ine denk gelen dolar milyoneri 56,1 milyon kişinin toplam servetten aldığı pay yüzde 45,8’e yükseldi.

Dünya nüfusunun yüzde 55’ini oluşturan 10 bin dolar altı servete sahip 2,9 milyar kişinin toplam servetten aldığı pay ise yüzde 1,3’te kaldı. Bu kesimin toplam serveti 5,5 trilyon dolar oldu.

Dünyada dolar milyoneri sayısı 2020'de hisse ve gayrimenkul fiyatlarındaki yükselişin de etkisiyle 5,2 milyon kişi arttı.

İlginizi Çekebilir Pandemide Türkiye'de dolar milyoneri sayısı 21 bin kişi arttı

İlginizi Çekebilir İşte en zengin 10 Türk