Türk-İş asgari ücret talebini açıkladı

Şimdiye kadar 2022 asgari ücretinin ne olması gerektiğine dair bir rakam telaffuz etmeyen Türk-İş 'en az 4 bin TL' istiyor. Bu rakamın altında kalacak bir teklifin kabul edilmeyeceği vurgulandı. Sozcu.com.tr'nin edindiği bilgilere göre, tarafların bir araya geldiği dünkü üçüncü toplantıda Türk-İş 3 bin 903 TL istemedi. Türk-İş Başkanı Atalay, 4 bin TL'nin üstünü zorluyor.

Gamze BAL

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Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu’ndan (Türk-İş) 2022 asgari ücrete ilişkin ilk kez rakam telaffuzu geldi.

Komisyonda işçileri temsil eden Türk-İş’in Genel Başkanı Ergün Atalay, “İşçinin kırmızı çizgisi 4 bin liradır” dedi.

3 BİN 903 TL, KASIM VERİSİNİN HATIRLATILMASINDAN İBARET

Asgari ücret görüşmelerinin üçüncü turunun yapıldığı dün, işçi ve işveren tarafları ilk rakamları telaffuz etmişti. TÜİK, her yıl komisyona sunduğu bekar bir işçinin asgari geçim maliyetine ilişkin hesaplamayı bu yıl açıklamamıştı.

Çalışma Genel Müdürü Nurcan Önder ise, TİSK'in asgari geçim tutarını 3 bin 100, Türk-İş'in 3 bin 900 olarak gördüğünü aktarmıştı.

Edindiğimiz bilgilere göre, Türk-İş böyle bir rakam telaffuz etmedi.

‘EN AZ 4 BİN’ VURGUSU

Dünkü toplantıda, TÜİK’in bu yıl hesaplama yapmaması üzerine Türk-İş’in her ay açıkladığı açlık yoksulluk sınırının sonuncusunun ne olduğu Türk-İş’e soruldu. Türk-İş de güncel verisi olan 2021 Kasım’da bekar bir işçinin aylık yaşam maliyetinin 3 bin 903 TL olduğunu anımsattı.

Bu rakamın sanki Türk-İş 3 bin 903 TL istenmiş gibi gösterilmesine tepkili olduğunu öğrendiğimiz Türk-İş tarafı, 2021 asgari ücretinde 4 bin TL’nin kırmızı çizgileri olduğunu vurguluyor ve ‘en az 4 bin TL’ istediklerinin altını çizerek, bu rakamın üstü için çaba sarf ettiklerini ifade ediyor.

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