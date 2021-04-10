Jack Ma ve Alibaba’nın zirveden rekor cezaya uzanan 6 aylık hikayesi

2020 yılı Ekim ayı sonunda, Çin’in e-ticaret ve teknoloji devi Alibaba, değer olarak zirvedeydi. Alibaba’nın yüzde 30 hissesini elinde bulundurduğu çevrimiçi ödeme ve kredi şirketi Ant Group, dünyanın en büyük halka arzına hazırlanıyordu.

Halka arza gelen talep 3 trilyon dolarla sıra dışı bir rakama ulaşmıştı. Şirketin değerlemesi, 300 milyar doları aşmıştı. 37 milyar dolar gelir bekleniyordu.

Ancak, patron Jack Ma’nın 24 Ekim’de yaptığı konuşma, hem Ma hem de Alibaba için kırılma anı oldu. Bankacılık ve finans otoritelerinin önünde ülkenin bankacılık ve finans sistemini eleştiren Ma için işler, bu tarihten sonra hiç de iyi gitmedi.

Alibaba’nın hisse değeri son 6 ayda yüzde 30’a yakın oranda geriledi. Bloomberg milyarderler endeksi verilerine göre, 49,7 milyar dolarlık servetiyle şu an dünyanın en zengin 25. kişisi olan Jack Ma ile Çin yönetimi arasındaki ilişkiler gerildi.

Reuters, bugün rekabet soruşturması kapsamında Alibaba’ya verilen 2,8 milyar dolarlık ceza ile sona eren 6 aylık dönemi zaman akışı şeklinde özetledi.

İşte zirveden düşüşün 6 aylık kısa hikayesi…

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