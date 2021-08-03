JPMorgan faiz tahminini değiştirdi

JP Morgan, Temmuz'da enflasyonun beklentileri aşarak yüzde 18,95'i görmesinin ardından Türkiye için faiz indirim beklentisini düşürdü ve ilk indirim için tahminini Ekim ayından Kasım'a öteledi.

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ABD merkezli yatırım bankası JP Morgan, enflasyonun Temmuz’da iki yılın zirvesini görmesinin ardından Türkiye için faiz indirim tahminini düşürdü ve faiz indirimine daha geç gidileceğini öngördü.

JP Morgan, daha önce Ekim, Kasım ve Aralık’ta 50’şer baz puan indirime gidileceğini öngörmüştü.

İLK İNDİRİM KASIM’DA OLABİLİR

JP Morgan ekonomisti Yarkın Cebeci yayımlanan araştırma notunda, “Temmuz verisinin ardından, ilk faiz indirimi beklentimizi geri çektik. Şimdi sadece bu yılın son iki ayında 50’şer baz puan indirime gidilmesini bekliyoruz” dedi.

Cebeci, “2022’nin sonunda faiz oranının önceki tahminimiz olan yüzde 14.5 yerine yüzde 15 olmasını bekliyoruz ancak her zamanki gibi makroekonomik ve siyasi pek çok etken önemli belirsizlikler yaratıyor” diye ekledi.

Tüketici enflasyonu TL’de birikimli değer kaybı ve salgın tedbirlerin azaltılmasının da etkisiyle Temmuz ayında yüzde 18.95 ile beklentilerin üzerinde bir artış göstererek iki yılın zirvesini gördü ve %19 olan politika faizine yaklaştı. (REUTERS)

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