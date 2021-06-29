Kamu bankalarından iki ayda 1,1 milyar TL’lik zarar: İki nedeni var

Geçen yıl enflasyonun altında faiz oranlarıyla kredi dağıtan kamu bankaları, bu yıl faizlerdeki artışla birlikte zarar yazmaya başladı.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerine göre, Nisan 2021’de 432 milyon TL olan kamu mevduat bankalarının net zararı, Mayıs 2021’de de 644 milyon TL’ye yükseldi.

Böylece kamu mevduat bankalarının 2021 yılı Nisan ve Mayıs aylarını kapsayan iki aylık dönemdeki toplam net zararı 1 milyar 76 milyon TL’ye ulaştı.

GEÇEN YIL NİSAN-MAYISTA 5,2 MİLYAR TL KÂR VARDI

Kamu mevduat bankaları 2020 yılı Nisan ayında 1 milyar 562 milyon TL, Mayıs ayında 3 milyar 596 milyon TL, iki aylık dönemde 5 milyar 158 milyon TL net kâr açıklamıştı.

2020 yılının ilk beş ayında kamu mevduat bankalarının 9 milyar 579 milyon TL olan kamu mevduat bankalarının net dönem kârı, 2021 yılının aynı döneminde yüzde 92,6 düşüşle 709 milyon TL’ye geriledi.

ÖZEL BANKALAR KÂRDA

Mevduat bankaları dışındaki bankaların da katıldığı tüm kamu bankalarının toplam net kârı, 2021 yılı Mayıs ayında 0 oldu. Bu rakam 2020 yılı Mayıs ayında 4,1 milyar TL idi.

2020 yılının Ocak-Mayıs döneminde 12 milyar TL olan kamu bankalarının toplam net kârı da 2021 yılının aynı döneminde yüzde 65,2 düşüşle düşüşle 4,2 milyar TL’ye geriledi.

2020 yılı Mayıs ayında 2,2 milyar TL olan yerli özel bankaların net kârı, 2021’in aynı ayında 2 milyar TL oldu.

2021 yılı Ocak-Mayıs döneminde 8,2 milyar TL olan yerli özel bankaların net kârı, 2021’in aynı döneminde yüzde 22 artışla 10 milyar TL’ye yükseldi.

2020 yılı Mayıs ayında 1,4 milyar TL olan yabancı bankaların net kârı, 2021’in aynı ayında yüzde 43 artışla 2 milyar TL’ye yükseldi. 2021 yılının Ocak-Mayıs döneminde 7,2 milyar TL olan yabancı bankaların net kârı, 2021’in aynı döneminde yüzde 47 artışla 10,6 milyar TL’ye yükseldi.

SEKTÖRDE TOPLAM KÂR DÜŞTÜ

Kamu bankalarının geçen yıl yüksek kâr elde ederken bu yıl net zarara imza atması nedeniyle bankacılık sektörünün net kârı da azaldı.

2020 yılı Mayıs ayında 7,7 milyar TL olan bankacılık sektörünün toplam net kârı, 2021 yılının aynı ayında

yüzde 47,5 düşüşle 4 milyar TL’ye geriledi. 2020 yılının Ocak-Mayıs döneminde 27,3 milyar TL olan toplam kâr da 2021 yılının aynı döneminde yüzde 9,5 düşüşle 24,7 milyar TL’ye geriledi.

ZARARIN İKİ TEMEL NEDENİ VAR

Başkent Üniversitesi Finans ve Bankacılık Bölüm Başkanı Prof. Dr. Şenol Babuşçu, kamu bankaları ile özel bankalar arasında kârlılıkta ortaya çıkan ayrışmayı sozcu.com.tr’ye değerlendirdi.

Kamu bankalarının zararında iki faktörün öne çıktığını belirten Babuşçu, ilk nedeninin geçen yıla göre yükselen

faizler olduğuna işaret etti.

Geçen yıl kamu bankalarının yüzde 7-8 seviyelerinden düşük faizle çok fazla kredi verdiğini ancak bu yıl faizlerin 10 puan yukarıda olduğunu belirten ve özellikle 10 yıl vadeli düşük faizle verilen konut kredilerine dikkat çeken Babuşçu, oluşan zararda ilk faktörün bu olduğunu söyledi.

Zarara geçişte ikinci faktör olarak Hazine tahvillerine işaret eden Babuşçu, kamu bankalarının geçen yıl yüklü

Hazine tahvili aldığını ancak bu tahvillerin faizleri artarken değerlerinin düştüğünü, bu durumun da kamu bankalarının zararında etkili olduğunu söyledi.

İlginizi Çekebilir Ziraat çiftçiyi unuttu enerji şirketi satın aldı

İlginizi Çekebilir Ziraat Bankası, Demirören ve Kemer Country...

İlginizi Çekebilir Borçlu esnaf sayısı 3'e katlandı

İlginizi Çekebilir Kamu bankaları reklamı 'yandaş'a veriyor