Kavcıoğlu’ndan yeni faiz açıklaması

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası(TCMB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu, “Politika faizini güçlü dezenflasyonist etkiyi muhafaza edecek şekilde enflasyonun üzerinde bir düzeyde oluşturmaya devam edeceğiz.” dedi.
Kavcıoğlu, TCMB 2020 yılına ait 89. Hesap Dönemi Olağan Genel Kurul Toplantısı açılışında bir konuşma yaptı.
Kavcıoğlu, “Merkez Bankası’nın kanunla belirlenmiş görev ve yetkileri çerçevesinde enflasyonda kılıcı düşüşü sağlamaya, para politikası araçlarını etkin şekilde kullanmaya devam edeceğiz. Orta vadeli enflasyonda yüzde 5 hedefine sıkı sıkıya bağlıyız. ” diye konuştu.
Kavcıoğlu, “Yeni dönemde kararlarımızı alırken kurumsal kapasitemizden en iyi şekilde yararlanarak enflasyondaki düşüşün kalıcılığını sağlayacağız.” şeklinde görüş belirtti.
Kavcıoğlu, bir hafta vadeli repo faiz oranının para politikası açısından temel politika aracı olmaya devam edeceğini ifade etti.