Kazanamayan çiftçi tarımdan kaçıyor

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada, ülkemizde halen ve inatla hububat başta olmak üzere ithalata bağlı tarım politikalarının uygulanmaya devam ettiğini, bu olumsuzluğun faturasını ileriki yıllarda toplumun tüm kesimlerinin ağır bir şekilde ödeyeceğini belirtti.

1980'lı yıllarda 28 milyon hektar olan tarım arazisi varlığımızın, bugün 23 milyon hektara gerilediğini ve yaklaşık 5 milyon hektar tarım arazisinin artık tarım arazisi olmaktan çıktığını anlatan Fethi Gürer, “Tarım arazilerinin azalmasına pararel olarak çiftçi sayısındaki düşüş de sürekli artıyor. Üretici para kazanamıyor, tüketici yüksek fiyattan ürün almak zorunda kalıyor. Bu durumun tek kârlısı ise aracılar oluyor” diye konuştu.

ACİL DESTEK VERİLMELİ

Gürer, 2021 yılında kuraklığın yanı sıra bazı bölgelerde dolu ve don ile oluşan ürün hasarlarının da çiftçinin belini büktüğünü, afet bölgelerinde çiftçiye acil destek verilmesi gerektiğini ifade etti.

ÇİFTÇİ DEVLETTEN ALACAKLI

Gürer'in verdiği bilgiye göre halen çiftçilerin bankalara 137 milyar TL olan borcu, tarım kredi ve diğer borçları ile 180 milyar TL'yi buluyor. 2006 yılında çıkan Tarım Kanunu'nun 21'inci maddesine göre milli gelirin % 1'inin çiftçiye verilmesi gerekirken Gürer, “Bugüne kadar bu miktarın ancak yarısı verilmiş durumda, yani çiftçi devletten alacaklı” dedi.

Tarım stratejik bir sektör desteklenmeli

Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği (TÜDKİYEB) Genel Başkanı Nihat Çelik, “Tarım ilk planda ve en çok desteklenmesi gereken stratejik bir sektör. Özellikle de pandemi boyunca desteklenen bazı sektörlere oranla en çok desteklenmesi gereken kesim çiftçiler olmalı” dedi. Çelik, “Çiftçilere pozitif ayrımcılık tanınmalı. Çünkü insanların yaşam için en muhtaç oldukları kesim şüphesiz çiftçilerdir. Ülke olarak bizim en değerli varlığımız topraklarımız ve bu toprakları ekip biçen, işleyen çiftçilerimizdir” dedi.