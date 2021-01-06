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Kılıçdaroğlu: Emekliye reva görülen bu ücret artışını kabul etmiyorum

7.7 milyon emekliye açlık sınırının altında zam yapılmasını videolu bir mesajla eleştiren CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu "İktidarın kötü ekonomi yönetimi milyonlarca emekli vatandaşımızı açlık sınırının altında yaşamaya mahkum etti. Emekliye reva görülen bu ücret artışını kabul etmiyorum. Söz veriyorum, ilk seçimde Türkiye’yi açlığa mahkum eden bu yönetimden kurtaracağız" dedi.

Güncellenme: 01:48, 06/01/2021
Haberler Ekonomi
Kılıçdaroğlu: Emekliye reva görülen bu ücret artışını kabul etmiyorum

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) TÜİK’in enflasyon rakamlarıyla, memur ve emeklilerin açlık sınırının altında bir zam yapılmasını eleştiren bir video yayınladı. 

Videoda, “TÜİK’in enflasyon hileleriyle emekli açlığa mahkum edildi. İşçi, esnaf, çiftçi, 7.7 milyon emekli 2021 yılını açlıkla mücadele ederek geçirecek” ifadeleri yer aldı.

Videoyu paylaşan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “İktidarın kötü ekonomi yönetimi milyonlarca emekli vatandaşımızı açlık sınırının altında yaşamaya mahkum etti. Emekliye reva görülen bu ücret artışını kabul etmiyorum. Söz veriyorum, ilk seçimde Türkiye'yi açlığa mahkum eden bu yönetimden kurtaracağız” notunu düştü.

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