Kilo ile maske denetimi Meclis’e taşındı

SÖZCÜ'nün, kaliteli maskelerin yurt dışına satılıp kalitesizlerin Devlet Malzeme Ofisi (DMO) üzerinden kamuya dağıtılması ile DMO'nun bu maskeleri ağırlığına bakarak aldığı haberleri TBMM gündemine taşındı.

FIRSATA ÇEVİRDİLER

CHP İzmir Milletvekili Mahir Polat, Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan'ın yanıtlaması istemiyle TBMM'ye verdiği soru önergesinde, maskenin pandemi fırsatçılığına dönüştürüldüğünü, sorunun acilen çözülmesi gerektiğini söyledi. Soru önergesinde AKP'ye yakın firmalara dikkat çeken Polat, “Yine birileri bir zenginlik kapısı bularak, pandemiyi fırsata çevirdi” dedi. Polat, maskede denetim mekanizmasının yeterli işlemediğini ifade ederken, ihracatçıların hibe olarak verdiği maskeleri DMO'nun kalitesine değil miktarına bakarak aldığını, kaliteli maskelerin yurt dışına, kalitesiz ve riskli maskelerin ise halka verildiğini vurguladı.

İHALEDEN NEDEN HÂLÂ SES YOK?

Mahir Polat, şu değerlendirmeyi yaptı: “DMO tarafından 15 Aralık'ta duyurusu yapılan Sağlık Bakanlığı Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü'nün ihtiyacı için açılan 17.6 milyon adetlik FFP2/FFP3 maske ihalesi, üzerinden aylar geçmesine rağmen sürüncemede bırakıldı. Bunun adı salgınla mücadele etmek değil! Pandemiyi hem maddi kazanç aracı olarak kullandılar hem de halkın sağlığı ile oynadılar.”