KKTC’de kamu çalışanları zamlara karşı iş bıraktı, havaalanında grev yasağı geldi

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde kamu çalışanları arasında faaliyet gösteren KTAMS, Kamu-Sen ve Kamu-İş sendikaları, yüksek fiyatları ve zamları protesto etmek için yarım gün iş bıraktı ve başbakanlık önünde protesto eylemi gerçekleştirdi. Ercan Havaalanı'nda ise 60 günlük grev yasağı geldi.

Sozcu.com.tr

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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) kamuda faaliyet yürüten Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS), Kıbrıs Türk Kamu Görevlileri Sendikası (KAMU-SEN) ve Kıbrıs Türk Kamu İşçileri Sendikası (KAMU-İŞ) ekonomideki kötü durumu ve yüksek zamları protesto etmek için bugün kamu kuruluşlarında saat saat 8’den 12.30'a kadar iş bıraktı.

Üç sendika, 08.00-12.30 saatleri arasında hastanelerin 112, Acil ve Yoğun Bakım Servisleri hariç tüm iş yerlerinde iş bıraktı.

KTAMS, Kamu-Sen ve Kamu-İş sendikalarının üyeleri başkent Lefkoşa’da Bedrettin Demirel Caddesi güzergahından sloganlar atarak başbakanlık önüne yürüdü.

BOŞ TENCERE VE EKMEKLERLE YÜRÜDÜLER

Eylemde ülkede yapılan son ekmek zammı da protesto edildi. Sendika üyeleri 4 TL olan ekmek fiyatına tepki gösterdi. Siyah kıyafetlerle yürüyen eylemciler, boş tencereler ve üzerinde 4 TL yazan somun ekmekler taşıdı.

Eylemcilere hitaben ilk konuşmayı yapan KTAMS Başkanı Güven Bengihan, on ay önce icraat hükümeti iddiasıyla kurulan koalisyon hükümetinin halkı sefalete, ülkeyi de felakete sürüklediğini savundu.

‘HALKI AÇLIĞA MAHKUM ETTİLER’

Bengihan, “Halk zamlar altında inim inim inlerken tüp gaza, ekmeğe akaryakıta zam yaparak halkı açlığa mahkum ettiler, yazıklar olsun” diye konuştu.

Bugünkü eylemin halka bu zamları reva görenleri protesto etmek için yaptıklarını kaydeden Güven Bengihan, sendikaların verdiği mücadeleyi ülkenin ve çocukların geleceği, kültüre ve kimliğe sahip çıkmak için verdiklerini belirtti.

Konuşmaların ardından başbakanlık bahçe kapısına boş tencereler bırakılarak eylem tamamlandı.

ERCAN HAVAALANI’NDA GREV YASAĞI

Ancak kamu çalışanlarının bugün yaptığı grev Ercan Havaalanı’nda gerçekleşemedi.

KKTC Bakanlar Kurulu, 3 sendikanın Sivil Havacılık Dairesi'nin Ercan Havaalanındaki birimlerinde başlatacağı grevin, 60 gün süreyle yasaklanmasına karar verdi.

Bakanlar Kurulu Kararı’nda “KTAMS, KAMU-İŞ, KAMU-SEN ve/veya diğer sendikaların Sivil Havacılık Dairesi Ercan Havalimanı'nın tüm birimlerinde, 5 Kasım 2021 tarihi saat 08.00-12.30 saatleri arasında başlatacakları grevin, elzem hizmetlerin aksamaması nedeniyle 5 Kasım 2021 tarihinden itibaren 60 gün süre ile ertelenmesine” karar verildiği belirtildi.

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