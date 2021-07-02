Koç Holding tarihinde ilk: Hisse geri alım programı açıkladı

Koç Holding hisse fiyatının şirketin gerçek performansını yansıtmadığını belirterek hisse geri alım programı başlattı. Bu adım, holding tarihinde bir ilk oldu.

Kamuyu Aydınlatma Platformu’na yapılan açıklamada, “Koç Holding A.Ş’nin Borsa İstanbul’da oluşan değerinin ve mevcut net aktif değer iskontosunun, şirketin gerçek performansını yansıtmadığı düşünülmekte olup, sağlıklı fiyat oluşumuna katkıda bulunmak amacıyla hisse geri alım işlemlerinin başlatılmasına karar verildiği” belirtildi.

Açıklamaya göre Yönetim Kurulu kararı ile yürütülecek geri alım işleminin, yapılacak ilk genel kurul toplantısı gündemine alınarak, genel kurulda pay sahiplerinin bilgisine ve onayına sunulmasına da karar verildi.

700 MİLYON TL AYRILDI

Geri alıma konu edilebilecek azami pay adedi 35 milyon TL nominal değerde 3,5 milyar adet olarak belirlendi.

Geri alım için ayrılacak fonun, holdingin mevcut kaynaklarından karşılanacağı belirtilirken bu fon için azami tutar da 700 milyon TL oldu.

Son dönemde Borsa İstanbul’daki düşüş dolayısıyla geri alım programları yeniden gündeme gelmeye başlamıştı.

ARÇELİK DE AÇIKLADI

Koç Holding ile birlikte iştiraki Arçelik de benzer gerekçeyle hisse geri alım programı açıkladı.

KAP’a yapılan açıklamada, geri alıma konu edilebilecek azami pay sayısının, şirketin çıkarılmış sermayesinin yüzde 10’una karşılık gelen 67,6 milyon TL nominal değerde 6,8 milyar adet pay olarak belirlenmesine ve geri alım için ayrılacak fonun, 2,4 milyar TL olmasına karar verildi.

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