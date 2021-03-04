Koç, Nesiller Boyu Eşitlik Forumu liderleri arasına seçildi

Koç Holding CEO'su Levent Çakıroğlu, “HeForShe hareketinin Küresel Etki Liderleri'nden biri olarak, son 5 yıldır yaptığımız çalışmaları, teknoloji ve inovasyondaki uzmanlığımız ve birikimimizle bir araya getirerek, toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda küresel ölçekte yapılacak çalışmalara katkı sağlayacağız” dedi.

Koç Holding'in liderlik edeceği eylem grubu, toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanmasının önündeki engellerin kaldırılması amacıyla teknoloji ve inovasyon alanında dönüştürücü bir yol haritası ortaya koyacak ve 5 yıllık hedefler belirleyerek, kamuoyu ile paylaşacak.