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Koç, Nesiller Boyu Eşitlik Forumu liderleri arasına seçildi

Birleşmiş Milletler Kadın Birimi (UN Women) tarafından kurulan ve önümüzdeki 5 yıl boyunca toplumsal cinsiyet eşitliği çalışmalarına yön verecek “Nesiller Boyu Eşitlik Forumu” liderlerini seçti. Forum kapsamında teknoloji ve inovasyon alanındaki çalışmalara öncülük edecek olan Koç Holding, küresel iyi örneklerin oluşması ve yaygınlaşması için dönüştürücü rol üstlenecek.

Güncellenme: 06:36, 04/03/2021
HaberlerEkonomi
Koç, Nesiller Boyu Eşitlik Forumu liderleri arasına seçildi

Koç Holding CEO'su Levent Çakıroğlu, “HeForShe hareketinin Küresel Etki Liderleri'nden biri olarak, son 5 yıldır yaptığımız çalışmaları, teknoloji ve inovasyondaki uzmanlığımız ve birikimimizle bir araya getirerek, toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda küresel ölçekte yapılacak çalışmalara katkı sağlayacağız” dedi.

Koç Holding'in liderlik edeceği eylem grubu, toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanmasının önündeki engellerin kaldırılması amacıyla teknoloji ve inovasyon alanında dönüştürücü bir yol haritası ortaya koyacak ve 5 yıllık hedefler belirleyerek, kamuoyu ile paylaşacak.

 

Yayınlanma Tarihi:06:30,