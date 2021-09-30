Kömür de zamlardan nasibini aldı

Havaların soğumasıyla birlikte kömürcülerin mesaisi de başladı. Geçtiğimiz yıl bin 600 liradan satılan kömürün tonuysa bu yıl 2 bin 950 liradan başlıyor.

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Ağrı'da, sonbahar aylarının kendini iyice hissettirmesiyle beraber, her yıl olduğu gibi bu yıl da kışlık yakacak ihtiyaçlarını karşılamak için vatandaşlar kömürcülerin yolunu tuttu.

Kömürcü satıcısı fiyatların yeniden artabileceğini bu nedenle vatandaşların bir an önce kömür ihtiyaçlarını gidermesi noktasında çağrıda bulundu.

FİYAT İKİ KATINA ÇIKTI

Kömür almak isteyen vatandaşlardan Gökhan Alptekin, “Geçen sene kömürün tonunu bin 600 liradan almıştık bu sene en ucuzu 2 bin 950 lira. Bu durum insanları bir bakıma doğalgazlı evlere geçmeye zorluyor. Daire başına buralarda genelde 2-2 buçuk ton kömür düşer. Biz de 2 ton kömür alacağız burada. Yaklaşık 6 bin lira para ödeyeceğiz” şeklinde konuştu.

TAKSİT DE YAPILMIYOR

Kömür satıcısı Şerafettin Teski ise, “Bu sene kömür fiyatları biraz yükseldi. Geçen sene bu zamanlar biz sezona bin 300 liradan başladık. Fiyatlar daha da yükselebilir. Ben 20 senedir bu işi yapıyorum. 3-4 ton kömür alanlara taksit yapıyorduk ama bu sene taksit yapamıyoruz” ifadelerine yer verdi. İHA

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