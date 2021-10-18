Konut fiyatlarında rekor artış

TCMB verilerine göre Ağustos'ta yıllık yüzde 33,4 arttı. Bu oranla birlikte, Konut Fiyat Endeksi'nin tarihindeki en yüksek artış kaydedilmiş oldu.

Sozcu.com.tr

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Ağustos 2021 dönemine ait Konut Fiyat Endeksi’ni açıkladı.

Buna göre ülke genelinde konut fiyatları 2021 yılı Ağustos ayında bir önceki aya göre yüzde 3,9 oranında arterken bir önceki yılın aynı ayına göre nominal olarak yüzde 33,4, reel olarak ise yüzde 11,9 oranında arttı. Bu oranla birlikte endeks tarihinin en hızlı artışını kaydedilmiş oldu.

YENİ KONUTLARIN FİYATI YÜZDE 40 ARTTI

Ülke genelinde yeni konutların fiyatı önceki yılın aynı ayına göre yüzde 40,2 artarken ikinci el konutların fiyatı bir yılda yüzde 32 arttı. Bir konutun ortalama metrekare fiyatı ise 4 bin 851,2 TL oldu

BÜYÜKŞEHİRLERDEKİ ARTIŞ

İstanbul’daki konut fiyat artışı yıllık yüzde 30,7, Ankara’daki fiyat artışı yüzde yüzde 28,5, İzmir’deki fiyat artışı ise yüzde 33,6 oldu.

İstanbul’daki aylık fiyat artışı yüzde 4,3, Ankara’da 3,3 ve İzmir’de 3,8 olarak gerçekleşti.

REKOR YİNE AYDIN VE MUĞLA’DA

Konut fiyatlarındaki artışın en düşük olduğu bölge Aydın, Denizli, Muğla bölgesi oldu. Bu bölgede konut fiyatları önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 53,7 arttı. Antalya, Burdur, Isparta bölgesindeki yıllık artış ise yüzde 41,9 olarak gerçekleşti.

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