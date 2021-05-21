Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
Sözcü PlusProfil
© 2021 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Konut fiyatlarında rekor artış!

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Konut Fiyat Endeksi mart ayı verilerini açıkladı. 2011 yılından bu yana açıklanan endekste en yüksek yıllık artış kaydedildi.

Güncellenme: 15:09, 21/05/2021
HaberlerEkonomi
Konut fiyatlarında rekor artış!

Türkiye'deki konutların kalite etkisinden arındırılmış fiyat değişimlerini izlemek amacıyla hesaplanan Konut Fiyat Endeksi(KFE), 2021 yılı Mart ayında bir önceki aya göre yüzde 2,4 oranında artarak 165,5 seviyesine çıktı.

Bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 32,0 oranında artan KFE, aynı dönemde reel olarak yüzde 13,6 oranında artış gösterdi. Endeks verilerin yayınlanmaya başladığı 2011 yılından bu yana en yüksek yıllık artışı kaydetmiş oldu.

Verilere göre Türkiye genelinde metrekare başına düşen ortalama fiyat 4.150,5 TL oldu. Bu rakam İstanbul’da 6.447,2 TL, İzmir’de 5.026,2 TL ve Ankara’da 3.084,5 TL olarak gerçekleşti.

EN YÜKSEK ARTIŞ İZMİR’DE

İstanbul, Ankara ve İzmir'in konut fiyat endekslerindeki gelişmeler değerlendirildiğinde, 2021 yılı Mart ayında bir önceki aya göre, sırasıyla 2,1, 2,2 ve 2,4 oranlarında artış gözlendi.

Endeks değerleri bir önceki yılın aynı ayına göre, İstanbul’da yüzde 28,9 Ankara’da yüzde 30,3 ve İzmir'de 33,9 oranında artış gösterdi.

İlginizi ÇekebilirKonut satışlarında sürpriz artışKonut satışlarında sürpriz artışİlginizi Çekebilirİstanbul'un üç ilçesinde konut fiyatları yükseldiİstanbul'un üç ilçesinde konut fiyatları yükseldi
Ankara Bakırköy Beşiktaş Ekonomi istanbul izmir mart ayı Merkez Bankası Sarıyer Türkiye
Yayınlanma Tarihi:15:03,