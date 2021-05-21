Konut fiyatlarında rekor artış!

Türkiye'deki konutların kalite etkisinden arındırılmış fiyat değişimlerini izlemek amacıyla hesaplanan Konut Fiyat Endeksi(KFE), 2021 yılı Mart ayında bir önceki aya göre yüzde 2,4 oranında artarak 165,5 seviyesine çıktı.

Bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 32,0 oranında artan KFE, aynı dönemde reel olarak yüzde 13,6 oranında artış gösterdi. Endeks verilerin yayınlanmaya başladığı 2011 yılından bu yana en yüksek yıllık artışı kaydetmiş oldu.

Verilere göre Türkiye genelinde metrekare başına düşen ortalama fiyat 4.150,5 TL oldu. Bu rakam İstanbul’da 6.447,2 TL, İzmir’de 5.026,2 TL ve Ankara’da 3.084,5 TL olarak gerçekleşti.

EN YÜKSEK ARTIŞ İZMİR’DE

İstanbul, Ankara ve İzmir'in konut fiyat endekslerindeki gelişmeler değerlendirildiğinde, 2021 yılı Mart ayında bir önceki aya göre, sırasıyla 2,1, 2,2 ve 2,4 oranlarında artış gözlendi.

Endeks değerleri bir önceki yılın aynı ayına göre, İstanbul’da yüzde 28,9 Ankara’da yüzde 30,3 ve İzmir'de 33,9 oranında artış gösterdi.

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