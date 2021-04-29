Köprülere çuvalla para emekliye 100 lira zam

Tam kapanma dolayısıyla vatandaş geçim derdine düştü. Ancak, müteahhitlerin keyfi yerinde… Geçiş garantili köprü ve tüneller nedeniyle Hazine'den 35 milyon 402 bin dolar daha çıkacak. 17 günlük kapanma süresince, Osmangazi ve Yavuz Sultan Selim köprüleri ile Avrasya Tüneli'nden araç geçmeyecek ama toplam 4 milyonu aşkın araç geçmiş gibi, müteahhitlere ödeme yapılacak. Hazine, Yavuz Sultan Selim Köprüsü için 6 milyon 885 bin, Osmangazi Köprüsü için 23 milyon 800 bin ve Avrasya Tüneli için 4 milyon 717 bin dolar ödeyecek.

CHP Zonguldak Milletvekili ve TBMM KİT Komisyonu Üyesi Deniz Yavuzyılmaz, 17 günlük tam kapanma döneminde geçiş garantili tünel ve köprüler için Hazine'den ödenecek toplam miktarın 35 milyon 402 bin 175 dolar olduğunu hesapladı.

17 GÜNLÜK ÜCRET

Yavuzyılmaz, SÖZCÜ'ye şunları söyledi:“17 gün boyunca iki köprü ve Avrasya Tüneli'nden araç geçmese de devletin kesesinden para çıkmaya devam edecek. Pandemi dolayısıyla mücbir sebep maddesini işletmiyorlar ve müteahhitlere para akmaya devam ediyor. Yavuz Sultan Selim Köprüsü için günlük 135 bin araç garantisi var. 17 günde geçmeyecek 2 milyonu aşkın araç için 6 milyon 885 bin dolar ödenecek. Osmangazi Köprüsü için günlük 40 bin araç geçiş garantisi verildi. 17 günde geçmeyen 680 bin araç için 23 milyon 800 bin dolar verilecek. Avrasya Tüneli'nin garanti geçişi ise yıllık 25 milyon ve günde 69 bin 370 adet tam kapanma süresince bir milyonu aşkın araç için 4 milyon 717 bin dolar ödenecek.”

EMEKLİ İKRAMİYESİ 1.100 LİRA OLACAK

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, gazetecilerin emekli ikramiyesinin1.500 TL'ye yükseltilip yükseltilmeyeceğine ilişkin sorusuna yanıt verirken “Öyle bir şey yok. Ben ne dedim 1.000 TL artı enflasyon dedim. Bu da büyük ihtimalle yani enflasyon 85 lira gibi görünüyor. 100'e tamamlayacağız 1.100 TL olarak yapacağız. Bunu da süratle bayrama yetiştireceğiz” dedi. Emekli ikramiyelerine 2018 yılından bu yana zam yapılmamıştı.