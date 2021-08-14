Köy kadınlarının gündemi ekonomi

İYİ Parti Denizli Milletvekili Yasin Öztürk, Denizli’nin Bekilli ilçesine bağlı köylerde üreticilerin derdini dinledi. Uçkuyu’da köy kadınları ile milletvekili arasında ilginç diyaloglar geçti. Kadınlar, “Bir sürü İranlı, Iraklıyı doldurdu. Onları besleye besleye emekliye para yok. Çay attı yangın olan yerdi. Çayı batsın!” ifadelerini kullandı.

SELAMI AYDIN

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İYİ Parti Denizli Milletvekili Yasin Öztürk, İl Teşkilat Başkanı Kamil Uçarcı ve Bekilli İlçe Başkanı Gökhan Güleçyüz ile birlikte Denizli'nin Bekilli ilçesine bağlı köylerde üreticiler ile buluştu. Öztürk ve beraberindekiler şaraplık üzüm üretiminin yaygın olarak yapıldığı bölgede Çoğaşlı, Yeşiloba, Kutlubey ve Uçkuyu köylerini ziyaret etti. Üçkuyu'da köy kahvesinde üreticiler ile görüştükten sonra kadınların bir arada oturup dertleştiklerini gören Öztürk yanlarına giderek sohbet etmeye başladı. Milletvekilini tanımayan kadınlar ile Öztürk arasında ilginç diyaloglar geçti.

“EMEKLİYE PARA YOK!”



Sohbet sırasında bir kadın “Bir sürü İranlı, Iraklıyı doldurdu. Onlara besleye besleye emeklilere para yok” diye çıkıştı. Bir başka kadın ise, “Bir bin lira parayı veremedi. Kılıçdaroğlu verdirdi. Kılıçdaroğlu olmasa o da yok” derken sohbete katılan başka bir kadın emekli maaşına yapılan zammı işaret ederek, “Topu topu bu yıl 100 kaymecik para verdi. O da çay parası” diye konuştu. Milletvekili Öztürk'ün “Çay atıyor ya, çay parasına gerek yok” sözleri üzerin sinirlenen kadınlar; “Çay attı yangın olan yerdi. Çayı batsın. Zehir oluyor ya” ifadelerini kullandı.

TELEVİZYON YAYINLARINDAN ŞİKAYET ETTİ



Yaşları 60'ın üzerinde olduğu gözlenen köylü kadınlardan biri diyaloğun devamında “Elimden gelse böyle sıkacağım. Öyle onun konuştuklarını öteki adamlar konuşmuyor. Deliriyorum. Sinir oluyorum adama ya” diye konuştu. Öztürk bu sözler üzerine “Aman televizyon kırma” diyerek şaka yaptı.

Sohbete katılan bir başka kadın “Sinir oldun sen” diyerek komşusunu sakinleştirmeye çalışırken diğeri “Hep öyle. Benim adamla beraber ben de dinliyorum” diyerek televizyon yayınlarından şikayet etti. Diyaloga dahil olan bir başka kadın ise çekimde görünmeyen eşini işaret ederek “Sesini duymasın bir. ‘Kapat ula televizyonu' der. ‘Senin sesini de seni de' der. Birinci düşmanı” diye konuştu.

“KANAR MIYIM GARİ, BİZİM BURADAN OY YOK”



Kadınlar eşleri ile birlikte gece yarılarına kadar haber ve tartışma programlarını izlediklerini belirtti. Yaşlı bir köylü Muharrem İnce'yi hatırlatarak, “Muharrem İnce de ortalığa çıktı. Ne etçek? O da ötekini bölecek” dedi. Milletvekili Öztürk bu sözler üzerine, “Arkadan Recep Tayyip Erdoğan ‘bunları yönetemeyeceğim, hiç olmazsa böl' dedi ondan çıkardı. Adamda taktik oyun bitmiyor ki…” diyerek sohbeti sürdürdü.

Bunun üzerine yaşlı kadın; “Bak bak bak görüyon mu? Vay anam… Ha kızan yarabbi” diye şaşırdı. Öztürk'ün kanmaması konusunda uyarmasından sonra ise, “Kanar mıyım gari. Bizim buradan oy yok. Sağlam burası. Her yer sağlam olmalı” ifadelerini kullandı.

ÜZÜM ÜRETİCİSİ ENDİŞELİ



Bölgede kısa süre sonra bağ bozumu yapacak olan üzüm üreticileri geçen yılki fiyatların sürdürülmesi durumunda zarar edeceklerinden şikayet etti. Köy kahvesindeki toplantılarda geçen yıl taban fiyatın 2 lira 30 kuruş olduğunu bu yıl maliyeti karşılamak için en az 4 lira olması gerektiğini söyleyen üreticiler; “Girdi maliyetleri arttı. Gübre, mazot fiyatı çok yükseldi. İşin içinden çıkamıyoruz. Kuraklık ve susuzluk nedeniyle ürünler yandı, rekolte büyük ölçüde düştü. Ürünler para etmezse biteriz” diye dert yandı. Milletvekili Öztürk vatandaşların öncelikli gündemleri arasında göç dalgasının da geldiğini belirterek; “Gittiğimiz her yerde aynı endişeleri yaşıyorum. Aşırı göç herkesin gündeminde. Vatandaşlar endişeli” diye konuştu.