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Kripto para borsası Binance hakkında ‘durdurma’ kararı

İngiltere Mali Davranış Otoritesi (FCA), dünyanın en büyük kripto para borsalarından biri olan Binance'ın ülkedeki operasyonlarını durdurmasını istedi. FCA ayrıca tüketiciler için Binance hakkında uyarı yazısı yayınladı.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 18:12, 27/06/2021
HaberlerEkonomi
Kripto para borsası Binance hakkında ‘durdurma’ kararı

İngiltere Mali Davranış Otoritesi (FCA) tarafından yapılan açıklamada, kuruluşun yazılı izin almadan İngiltere faaliyetlerine devam etmesinin yasak olacağı belirtildi.

Reuters’ta yer alan habere göre, kuruluşa çarşamba akşamına kadar tüm tanıtım ve finansal amaçlı promosyonları kaldırması için ek süre tanındı.

FCA, Binance’ın 30 Haziran’a kadar web sitesinde ve sosyal medya kanallarında İngiltere’de faaliyette bulunmayacağını duyurmak zorunda olduğunu açıkladı.

Binance’ın ayrıca İngiltere’deki tüketicilerle ilgili tüm kayıtların güvence altına alındığını, saklandığını ve 2 Temmuz tarihine kadar FCA’ya bildirilmesi gerektiği belirtildi.

ABD SORUŞTURMA BAŞLATMIŞTI

Geçtiğimiz ay Binance’e ABD Adalet Bakanlığı ve ABD Milli Gelirler Dairesi tarafından soruşturma başlatılmıştı. ABD'li yetkililer, para aklama ve vergi suçları nedeniyle soruşturmanın başlatıldığı ve bilgi toplanıldığını açıklamıştı.

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