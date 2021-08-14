Kripto paralar da zor günler için listede ilk 5’e girdi

Tasarruf araçları arasında kripto paralar giderek daha fazla öne çıkıyor. Yılın ilk çeyreğinde yatırım araçları arasına 7’nci sıradan giren kripto paralar ikinci çeyrekte 4’üncü sıraya yükseldi.

MEHTAP ÖZCAN ERTÜRK

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Türkiye'de kentsel yerleşim yerlerinde 18 yaş ve üzerindeki bireylerin tasarruf eğilimlerini izleyen Tasarruf Eğilimleri Araştırması'nın 2021 yılı ikinci çeyrek sonuçları açıklandı. Türkiye'deki bireylerin tasarruf oranı gelişmekte olan ülkelerin oldukça gerisinde bulunuyor. Araştırma geçtiğimiz yıl pandemi tedbirleri kapsamında yürütülen ucuz kredi politikasının da uzun yıllardan sonra ilk kez % 20'nin üzerine çıkan tasarruf sahipliği oranının yeniden düşmeye başladığını gösteriyor.

BU YIL LİSTEYE GİRDİ

Buna göre, 2020'nin üçüncü çeyreğinde % 20.2 olan tasarruf sahipliği oranı 2021 ikinci çeyreğinde %18.3 olarak gerçekleşti. Türkiye'de bireylerin yatırım aracı olarak kripto para birimlerine olan ilgisi araştırmanın sonuçlarında da gözleniyor. Araştırmaya ilk kez bir önceki çeyrekte dahil edilen kripto para birimleri ikinci çeyrekte 5 puan ile en fazla yükselen tasarruf aracı oldu. İlk çeyrekte listeye % 5'lik oran ile 7'nci sıradan giren kripto para birimleri, ikinci çeyrekte yüzde 10'a yükselirken, TL vadeli hesap ile birlikte 4. sırayı aldı.

“GELİR YETERSİZ”

ING Türkiye ve Ipsos Araştırma Şirketi işbirliği ile gerçekleştirilen Türkiye'nin Tasarruf Eğilimleri Araştırması'na göre, en çok tercih edilen tasarruf aracı % 21 ile bireysel emeklilik fonları ve yastık altı altın ve nakit olurken, onları % 14 ile sistem içi altın takip etti. Araştırmada tasarruf edememe gerekçeleri arasında “tasarruf edecek yeterli gelirin olmaması” (%80) ve “borçlar” (%12) en önemli iki gerekçe olarak belirtildi. Gelir yetersizliği cevabı veren bireyler temel giderlerden kaynaklı gelir yetersizliği (%72) yaşadıklarını vurguluyor. Tasarruf yapma gerekçeleri arasında geleceğe yatırım unsuru % 50 ile öne çıkıyor.

Çocuklara gelecek kaygısı öne çıkıyor

Araştırmaya göre çocuklu bireylerdeki tasarruf sahipliği 2021 yılının ilk çeyreğine göre 2 puan artarak % 16'ya yükseldi. Tasarrufu olanların arasında “çocukları için” tasarruf edenlerin oranı ise 5 puanlık bir artış ile % 25 oldu. Çocukları için tasarruf edenlerin gerekçeleri arasında ilk sırada yer alan “çocuklarımın geleceğine yatırım” kriteri bu çeyrekte 4 puanlık artış ile % 57'ye yükseldi.