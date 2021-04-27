Kriptozedeler ekonomik depremin habercisi

CHP İstanbul Milletvekili ve Genel Başkan Koordinatör Başdanışmanı Erdoğan Toprak, kripto para şirketlerinde patlak veren vurgunların milyonlarca kişinin mağduriyetiyle sonuçlanacak bir ekonomik depremin habercisi olduğunu söyledi. Toprak, “Merkez Bankası Başkanı, ABD ve Avrupa'ya çok ciddi bir kripto para trafiği olduğunu ifade ediyor. Her vurgunda yer alan aktörlerin iktidardan güç devşirme pozlarının ortaya çıkması tesadüf müdür” dedi.

YOLLARI KESİŞİYOR

Toprak, SÖZCÜ'ye yaptığı açıklamada “Son bir haftada Thodex, VeBitcoin, GoldexCoin gibi kripto para alım-satım platformlarında yaşanan gelişmeler, sahiplerinin şirketlerin kapılarına kilit vurup ortadan kaybolması bir finansal felaketin işaretidir. Thodex CEO'sunun kaçışı ile tetiklenen süreç, sayıları 40'ı bulan benzeri kripto para borsaları üzerinden büyük bir mali depremin yaklaştığını göstermektedir” dedi.

1980'lerdeki banker vurgununa benzer süreçleri anımsatan bu tablonun aynı zamanda yurtdışı ayağı da olduğunu dile getiren Toprak şunları söyledi: “Savcılık, Thodex'in 120 ülkeyle bağlantısının olduğunu ve işlem yaptığının saptandığını açıkladı. Ekonominin sorumlusunun kendisi olduğunu söyleyen Cumhurbaşkanı, yaşanacak kayıpların ve mağduriyetlerin mesuliyetini Merkez Bankası'nın (MB) üzerine yıkmayı amaçlıyor. MB açıklamasındaki ‘telafisi mümkün olmayan mağduriyetler yaratma ihtimali var' ifadesinden, iktidarın yaklaşan büyük mali-finansal yıkımı bugüne kadar çaresizlik içinde seyrettiğini anlıyoruz. Soy-çarp-kaç aşamasına geçen bir soygun sistemi söz konusu. Bu soygunlara karışanların hepsinin bir şekilde yollarının iktidar partisiyle kesişmesi, bakanlık makamlarına kabul edilmeleri, güç devşirmelerine olanak sağlayacak etkili-yetkililerle fotoğraflarının ortalığa saçılması tesadüf müdür?”