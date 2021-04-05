‘Küçülen’ kurumun kira masrafı iki katına çıktı

Tepkilere rağmen 10 işletmesi satılan ve 2018 yılını 1 milyar 354 milyon 74 bin TL, 2019 yılını ise 968 milyon 558 bin TL zararla kapatan Türkiye Şeker Fabrikaları'nda masraf iki misline çıktı. Şeker Fabrikaları, 2017'de araç kiralamaya 9 milyon 796 bin TL öderken, 2018 yılında 3 milyon 17 bin liralık bütçe ayırdı. 2019 yılında ise büyük artış yaşandı ve 23 milyon 300 bin TL ödenerek araç kiralandı. CHP İzmir Milletvekili Atila Sertel, “Fabrika satıp, özelleştirme yapıyorsunuz ama nedense gider azalmıyor, aksine artıyor'' dedi.

SAYIŞTAY RAPORLARINA GİRDİ

Sertel, Sayıştay raporlarına dayandırarak kurumun kiralık araç ve temizlik giderlerindeki artışa dikkat çekti. Kurum taşıt ve araç kiralama için 2017'de 2 yıllığına 218 araç kiraladı ve 9 milyon 796 bin lira para ödedi. Taşıma ve araç kiralamaya 2018 yılında 3 milyon 17 bin lira ödenirken, 2019'da ise büyük artış yaşandı ve 23 milyon 300 bin liralık araç kiralandı.

CHP'li Sertel, “2018'de 10 fabrika özelleştiriliyor, buna rağmen taşıma ve araç kiralama giderleri düşmüyor, burada ciddi oranda artış var” dedi.

Temizlik giderlerine milyonlar harcandı

CHP İzmir Milletvekili Atila Sertel, Türkiye Şeker Fabrikaları'nın temizlik giderlerinin de bir senede iki katından fazla arttığını söyledi. Sertel, “Sayıştay 2019 yılı raporuna göre kurum 2018'de 17 milyon 339 bin lira temizlik parası harcamış, 2019'da bu rakam 39 milyon 409 bin liraya çıkmış. Bir yandan fabrika satıyorsunuz, özelleştirme yapıyorsunuz, giderin de azalması gerekiyor ama hem araçta hem temizlikte gider artışı var” dedi.