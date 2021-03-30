Kur oynadı, borç 100 milyar TL arttı

CHP İstanbul Milletvekili ve Genel Başkan Başdanışmanı Erdoğan Toprak, kısa vadeli borçların yanı sıra kamu iç ve dış borçlarındaki durumun da iç açıcı olmadığını belirterek, “Bu yıl için öngörülen 245 milyar liralık bütçe açığı ve ödenmesi gereken 180 milyar liralık faizin dışında, son bir haftada kurlardaki oynaklık ve TL'deki değer kaybıyla merkezi yönetimin dış borçları TL karşılığı 100 milyarın üzerinde arttı” dedi. Toprak şunları söyledi:

BORÇ BULMAK ZOR

“Son bir haftada adeta ekonomi yönetiminde yaşanan deprem ve artan olağanüstü risklerle, borçlanmak için bulunması gereken kaynak maliyeti ve bütçeye, Türkiye Hazinesi'ne getireceği yük olağanüstü yükseldi. Uzun vadeli borç bulma olasılığı artan riskler nedeniyle azaldı. Dolayısıyla bu yıl geri ödenecek iç ve dış borçların yeniden borçlanılarak karşılanmasında maliyet riskleri çok ciddi ölçüde arttı. 2021 Ocak sonu itibarıyla iç ve dış borç toplamı 1 trilyon 837 milyar lira.”

Dolar kurunun olağanüstü yükselmesinin, merkezi yönetim dış borcunun TL karşılığını bir haftada 100 milyar TL artırdığını vurgulayan Toprak, “Bu borcun geri ödenmesi için Hazine 100 milyar TL daha ilave kaynak bulmak zorunda. 2018 sonunda 586 milyar lira olan iç borç toplamı, 2019'da yüzde 30'a varan artışla 755 milyar liraya yükselirken, Ocak 2021 itibarıyla da 300 milyar liranın üzerinde artarak 1 trilyon 64 milyar liraya, şubatta ise 1 trilyon 82 milyara ulaştı. 2018-2020 arası dönemde iç borç stokunda yüzde 40'ı bulan bir artış söz konusu” diye konuştu.