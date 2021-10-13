Kuraklık kahve fiyatlarını vurmaya devam ediyor

Dünyada kahve ağaçlarının kuraklık ve dondan zarar görmesi nedeniyle azalan üretim, kahve fiyatlarını artırmayı sürdürüyor. Yurt içinde kahve fiyatları son bir yılda yüzde 66 zamlandı. 100 gramlık Türk kahvesi 6 liradan 10 liraya yükseldi. Zamların 2022 ikinci çeyreğe kadar sürmesi bekleniyor.

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Dünyanın en büyük kahve üreticisi olan Brezilya'da yüz binlerce kahve ağacı, iklim krizinin yol açtığı kuraklık ve don nedeniyle zarar gördü. Bir ton kahvenin fiyatı geçen sene 30 bin lirayken, bu sene 60 bin liraya yaklaştı.

Yurt içinde kilosu ağustos ayında 60 lira olan kahvenin bugünkü fiyatı ise 100 liraya yaklaştı. 100 gramlık paketlerde satılan Türk kahvesi ise son bir yıl içinde 6 liradan 10 liraya yükseldi.

‘BU GİDİŞLE LÜKS TÜKETİM ÜRÜNÜ OLACAK’

Yaklaşık 40 yıldır Diyarbakır'da kahve sektöründe hizmet verdiğini belirten Halil Yalaz, yeni mahsulün fazla olmaması halinde kahve krizinin yaşanabileceğini söyledi.

Yalaz, “Geçtiğimiz ocak ayı itibarıyla kahve fiyatları raflarda ortalama 50 zamlandı. Bu fiyat artışları 2022'nin ikinci çeyreğine kadar da devam edecek gibi görünüyor” dedi.

“Böyle devam ederse kahve lüks tüketim ürünü olacak” diyen Yalaz, şöyle devam etti:

“Sorun tamamen kahvenin anavatanından kaynaklı bir durum olduğu için gözümüz iklim koşullarının düzelmesi ve yeni mahsulün fazla gelmesinde. Bu süreçte bazı işletmeler kahve stoklamaya başladı ama uzun vadede kahve saklamak kahvenin bayatlamasına ve sağlık açısından zararlı durumların oluşmasına sebep olur.” (İHA)



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