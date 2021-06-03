Küresel gıda fiyatları 10 yılın zirvesine yükseldi, yağ artışta birinci

Birleşmiş Milletler (BM) Gıda ve Tarım Örgütü'nün (FAO) yayımladığı küresel gıda fiyatları endeksi mayısta bir önceki aya göre yüzde 4,8, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 39,7 arttı.

Üst üste on iki aydır artış kaydeden endeks 127,1'lik değerle, Eylül 2011 sonrasındaki 10 yılın zirvesine yükseldi. Endeks, Şubat 2011'de 137,6'lık değerle rekor kırmıştı. Mayıstaki değer, bu rakamın sadece yüzde 7,6 altında yer alıyor.

Öte yandan, mayıstaki yüzde 4,8'lik aylık artış, Ekim 2010 sonrasındaki 11 yılın en yüksek aylık artışı oldu.

Endeks, dolar cinsi uluslararası ihracat fiyatları üzerinden hesaplanıyor.

Talep artarken arzda yaşanan sorunlar, ülkelerin ihracat kısıtlamaları ve artan stoklama fiyat artışında etkili oluyor. Taşıma ve nakliye maliyetlerindeki artış da fiyatları yukarı itiyor.

TAHIL FİYATLARINDA AYLIK ARTIŞ YÜZDE 6

Gıda fiyatları endeksinin bir alt endeksi olan FAO tahıl fiyatları endeksi, mayısta bir önceki aya göre yüzde 6, Mayıs 2020'ye göre yüzde 36,6 arttı.

Mayısta darı fiyatlarındaki aylık artış yüzde 8,8, yıllık artış yüzde 89,3 oldu.

Buğday fiyatlarında artış oranı aylık yüzde 6,8, yıllık yüzde 28,5 oldu.

BİTKİSEL YAĞ FİYATLARI YILLIK YÜZDE 124,6 ARTTI

FAO bitkisel yağ fiyatı endeksindeki artış oranı aylık 7,8, yıllık ise yüzde 124,6 oldu.

Böylece bitkisel yağ fiyatları Şubat 2011 sonrasındaki en yüksek seviyeye yükseldi ve rekor rakama çok yaklaştı.

Yağ fiyat endeksi 174,7'ye yükseldi. Şubat 2011'deki rekor seviye ise 175,4.

Mayısta aylık bazda artış süt ürünlerinde yüzde 1,5, ette yüzde 2,2, şekerde yüzde 6,8 oldu.

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