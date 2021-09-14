Küresel konut piyasasında son 16 yılın en hızlı fiyat artışı

İnşaat maliyetlerindeki artış, istihdam sorunları ve arz sıkıntısı nedeniyle tüm dünyada konut fiyatları hızlı bir şekilde artmaya devam ediyor. Küresel konut fiyatlarındaki artış hızı 2005'ten bu yana en yüksek seviyesine ulaştı.

Sozcu.com.tr

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Küresel konut fiyatları 2005’ten bu yana en hızlı yükselişini yaşıyor.

Emlak şirketi Knight Frank’e göre, 55 ülkede Haziran’da son 12 ayın ortalama fiyat artışı yüzde 9,2 oldu. Ayrıca ortalama fiyat geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4,3 artış gösterdi.

Bu oran son 16 yılın en hızlı artışı olarak kayıtlara geçti.

Financial Times’ın Knight Frank verilerinden aktardığına göre, Amerika Birleşik Devletleri, Avustralya, Yeni Zelanda, Türkiye ve Kanada’daki ev fiyatlarında yüzde 16’nın üzerinde artış kaydedildi. Rapora göre sadece Hindistan ve İspanya’daki konut fiyatları düştü.

Knight Frank’e göre yüksek fiyat artışları büyük oranda gelişmiş ülkelerle sınırlı.

EVDEN ÇALIŞMA DA ETKİLİ

Goldman Sachs ekonomisti Sid Bhushan, ABD, Kanada, İngiltere ve Yeni Zelanda’daki konut fiyatlarındaki yüksek artışının nedenini “düşük faiz oranları ve evden çalışmaya geçişin konut talebini körüklemesi” olarak açıkladı.

ABD, Kanada ve Birleşik Krallık’ta konut stokları tarihi düşük seviyelere yakın seyrederken, inşaat maliyetlerindeki artışın ve istihdam sorunlarının inşaatları engellemesi nedeniyle konut arzında sorunlar yaşandığı belirtildi.

BELİRSİZLİK VAR

Asya’da ise talep ve arz arasındaki dengesizlik konut fiyat artışında etkili. Bank of America ekonomisti Helen Qiao, Güney Kore konut piyasasının güçlü talep ve düşük arz nedeniyle tarihsel standartlara göre “sıcak” olduğunu belirtti.

Konut fiyatlarındaki yüksek artışın daha ne kadar devam edeceği ise belirsizliğini koruyor.

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