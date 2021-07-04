Kurumlar özel bilgileri depoluyor

DİJİTAL İŞLEMLERDE ÇOK FAZLA ŞAHSİ BİLGİ İSTENMESİNE TEPKİ

TBMM Dijital Mecralar Komisyonu'nda geçen hafta ilginç görüşmeler yapıldı. Kişisel Verileri Koruma Kurumu Başkanı Prof. Faruk Bilir milletvekillerine bilgi verirken, milletvekilleri de kişilerin TC numaraları, ev adresleri, banka hesap numaraları, telefonları gibi şahsi bilgilerine internet ortamında rahatlıkla ulaşılması ve bu bilgilerin ilgisiz kurumlarca depolanmasından şikayet ettiler. CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan'ın gündeme getirdiği “kızlık soyadı” talebi de gündemin önemli maddelerinden biri oldu. Özkan, “Benim verilerim ticari metaya, ya da şahısların kullanımına neden sunuluyor? Bunun içinde bankalar da var. Bankalar karşısında bir çaresizliğimiz söz konusu. ‘Bankadan arıyorum, annenin kızlık soyadını ver' diyorlar. Vermezsen işlemini yapmıyor” dedi.

ARTIK SORMAYIN

Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı AKP Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, “Kızlık soyadının iki harfini istiyorlar” diye saptama yaparken, CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, “Beş aramada kalan harfleri de toplayabilir zaten” açıklamasında bulundu. Başkan Prof. Bilir de bu konudaki yakınmalara destek verdi ve şunları söyledi:

“Biz Bankalar Birliği'yle bir çalışma yaptık. Bankacılık sektöründe iyi uygulama örneklerinin ortaya beraber çıkarılması gerektiğini söyledik. Kesinlikle katılıyorum, artık bazı bilgilerin bize sorulmaması gerekiyor. Açık rızanın bir hizmet şartına tabi tutulmayacağı kararını da verdik. Eğer rıza vermezseniz bu hizmetten faydalanamazsınız gibi bir anlayış, bizim kanunumuza da aykırıdır.”

HAK İHLALİ OLUYOR

Yayman, “Bunların paylaşılması sadece Kişisel Verileri Koruma Kurumu'nu değil, temel hukuku da ilgilendiren bir hak ihlalidir” açıklaması yaptı. Prof. Bilir de isim üzerinden telefon numarası elde edilmesi gibi internet ortamındaki bazı yazılımları engellediklerini, kişisel verilere ulaşıp kullanan kişi ve kuruluşlara bugüne kadar 46 milyon 205 bin lira para cezası verildiğini açıkladı.

Sitelerde kullanılan ‘çerez' için düzenleme yolda

Kişisel Verileri Koruma Kurumu Başkanı Faruk Bilir, internetteki çerezler konusunda da çalışma başlattıklarını açıkladı. Bilir, “Çerezler diye teknik bir olay var. Girdiğimiz siteler bizimle ilgili veri topluyor ama bu konu yasalarda düzenlenmemiş. Çerez dolayısıyla kişisel veri işleyen uygulama ve internet siteleriyle ilgili kurallar öngörmekteyiz” dedi.

İnternet siteleri, sayfasını ziyaret eden vatandaşın kullanım hareketlerini anlık olarak görebildiği gibi, verileri kayıt altına alabiliyor ve bu sisteme ‘Çerez' adı veriliyor. Çerezler, reklam ve ürün satışı konusunda vatandaşı etkilemek için kullanılıyor.