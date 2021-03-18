Kuyumcular soruyor: Benim paramı devlet neden kullanıyor?

Kamera: Sinan Tunç

Ticaret Bakanlığı’nın hazırladığı sürpriz yönetmelik taslağına göre, ülke genelinde faaliyet gösteren tüm kuyumculardan 500’er gram altını (yaklaşık 210 bin lira) kamu bankalarına yatırılmaları istenecek. Bu miktardaki altını yatırmayanların kuyumculuk yapamayacağı ön görülürken, kuyumcular kamu bankalarına yatırdığı bu altına dokunamayacak. Peki kuyumcular, bu yönetmenlik taslağına ne dedi?

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“BİR NEVİ DEVLETE KREDİ AÇIYORUZ”

28 yıldır Kapalıçarşı kuyumcularında çalışan Mustafa Karlıova, “Bu taslak ne şekilde çıkacak bilmiyoruz ama bu 500 gram lafı, kuyumcu esnafı için iyi bir şey değil. Kamu bankalarını biz niye finanse ediyoruz? Acaba Merkez Bankası’nda yok olan paraların geri dönüşümü sağlamak istiyorlar?

Kanunların çok sık değiştiği bir ortamdayız. Bu 500 gram bir müddet sonra kamu yararına diye kanun çıkarılıp orada bir şekilde kalır mı? Bunlar hep kuyumcu esnafının aklına gelen şeyler. Düz mantık gidersek benim paramı devlet neden kullanıyor? Bize, bir lirasını bırakmıyor. Bırakmadığı gibi de bir sürü vergilerle bizleri mağdur duruma getiriyor. Biz, devlete vergi ödemekten para kazanamıyoruz. Biz, devlete bir nevi kredi açıyoruz. Onun bunun vergisini affedeceklerine devlet o parayı oraya kaydırsın. Bizden neden istiyor?” diye konuştu.

“BİZİM KABUL EDEBİLECEĞİMİZ BİR ŞEY DEĞİL”

İstanbul Mücevherciler Kuyumcular ve Sarraflar Derneği Başkan Yardımcısı Mehmet Ali Yıldırımtürk, yönetmelik taslağını şöyle değerlendirdi:

Bu yönetmeliği biz olumlu karşılıyoruz ama bunun öncesinde zaten kuyumcu olabilmeniz için ustalık belgeniz olması gerekiyor. Ama son dönemde bu biraz daha sulandırılmış durumda yani her önüne gelen parası olan kuyumcu açmaya başladı. Yetkili olmayanlar da kuyumcu olunca tabi mağduriyetler oluştu.

Bu şikayetler üzerine bakanlık böyle bir düzenleme yapılmasını uygun buldu. Bizde bunu tasvip ediyoruz. Ama bunların içine bir de kuyumcu olabilmek için kamu bankalarına 500 gram altın teminat yatırılması gerekiyor diye bir madde var. Bu bizim kabul edebileceğimiz bir şey değil çünkü biz, para alıp satmıyoruz.

Bankacılık faaliyeti gösteriyor olsak örneğin yetkili müesseseler, döviz büfeleri gibi faaliyet içinde olsak o zaman buna bir teminat gerekebilir. Ama biz, kıymetli metali şekillendirerek buradan katma değer oluşturup bir ürün elde ediyoruz.

“ÇOK YERİNDE BİR KARAR”

43 yıldır Kapalıçarşı’da faaliyet gösteren bir başka kuyumcu Mustafa Şahin ise yerinde bir karar olduğunu belirterek, “Bu çok iyi şey. Kenar semtlerde her önüne gelen her yerde irili ufaklı dükkan açılmaya başlandı. Bunların önüne geçmiş olur.

Çünkü sermayesi olan da olmayan da bu işe giriyor. Sonra dolandırılma yoluna çok gidiyor. Sahtekarlığı çoğaldı. Piyasadan parayı toplayıp kaçıyorlar, vatandaşlarda mağdur oluyor. Ticaret Bakanlığına bağlı olması ve teminat yatırılması çok yerinde bir karar.” ifadelerini kullandı.