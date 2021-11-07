Limon dalda kaldı çiftçi perişan

Çiftçi Murat Saat, bahçede limona 40 kuruştan alıcı bulduklarını, bunun maliyeti bile karşılamadığını belirterek, “Mersin’de limonun ancak yüzde 30’u hasat edilebildi. Perişan olduk” dedi.

Veli TOPRAK

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Türkiye'nin limon üretiminin yüzde 65'ini karşılayan Mersin'de, ürün dalında kaldı. Çiftçi, gelecek yıl rekolte kaybı yaşanmaması için limonun iç piyasada tüketilmesini istiyor. Çiftçilerden Murat Saat, bahçede limona 40 kuruştan alıcı bulduklarını, bunun maliyeti bile karşılamadığını belirterek, “Mersin'de limonun ancak yüzde 30'u hasat edilebildi. Perişan olduk” dedi.

MALİYETİ BİLE ÇIKMADI

Murat Saat, çiftçinin zor durumda olduğunu belirterek, “Bu rakamlarla kâr etmeyi bırakın, maliyeti çıkarmak bile mümkün değil. O nedenle şu an için üretici limonu dalında bıraktı. Tüm Mersin'de limonun ancak yüzde 30'u hasat edilebildi. Normal şartlarda kasım ayı sonunda limon hasadının bitmesi gerekiyordu. Hükümete ve Tarım Bakanına acil çağrımızdır, çiftçi ölüyor, kurtarın” diye seslendiler. Murat Saat, Mersin'de 1 milyon ton olan rekoltenin bu yıl 1.5 milyon tonu aştığını ancak fiyatların düştüğünü belirtti.