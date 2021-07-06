Maarif Vakfı’nın yöneticileri de çifte maaşa kavuştu

‘Çifte Maaşlılar' kervanına Maarif Vakfı yöneticileri de katıldı. Kurumun 11 kişilik Mütevelli Heyeti, ikinci maaşa kavuştu. Yönetim kademesinde 3 eski AKP milletvekili ile Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mahmut Özer ve Esenler Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Taşçı da bulunuyor. Mütevelli heyet üyeleri, asli kurumlarından maaş alırken, Maarif Vakfı'ndan da 7 bin 500 lira huzur hakkı ücreti ödeniyor. Heyet üyesi eski milletvekilleri de emekli vekil maaşını yanı sıra, Maarif Vakfı'ndan huzur hakkı alıyor. Maarif Vakfı Mütevelli Heyeti şu isimlerden oluştu:

■ Birol Akgün: Mütevelli Heyeti Başkanı, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Öğretim Üyesi.

■ Mahmut Özer: Mütevelli Heyeti Başkanvekili, Milli Eğitim Bakanlığı Bakan Yardımcısı.

■ Zekeriya Akçam: Mütevelli Heyeti Üyesi, emekli Milletvekili.

■ Aşkın Asan: Mütevelli Heyeti Üyesi, emekli Milletvekili.

■ Cahit Bağcı: Mütevelli Heyeti Üyesi, emekli Milletvekili.

■ Ahmet Emre Bilgili: Mütevelli Heyeti Üyesi, MEB Yükseköğretim ve Yurt Dışı Eğitim Genel Müdürü.

■ Selim Cerrah: Mütevelli Heyeti Üyesi, Gençlik Spor Bakanlığı Müşaviri.

■ Cihad Demirli: Mütevelli Heyeti Üyesi, İstanbul Ticaret Üniversitesi Eğitim Bilimleri Bölümü Başkanı.

■ Tuğba Işık Ercan: Mütevelli Heyeti Üyesi. AKP milletvekili adayı. Kendisine ait danışmanlık şirketi bulunuyor.

■ Ayşen Gürcan: Mütevelli Heyeti Üyesi, eski Bakan, Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı.

■ Hasan Taşçı: Esenler Belediyesi Başkan Yardımcısı.

Bu alandaki rekor hâlâ Poyraz'da

‘Çifte maaş' alanındaki rekor 11 maaşla Tarım ve Kredi Kooperatifleri Birliği Genel Müdürü Fahrettin Poyraz'a ait.

3 dönem AKP'den vekillik yapan Poyraz, milletvekilliği emekli maaşı, GÜBRETAŞ, TAREKSAV, Bereket Tekaful, Bereket Emeklilik, Bereket Sigorta'nın da aralarında bulunduğu 11 ayrı yerden maaş alıyor.