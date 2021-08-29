Maliye mezunu gençten ilk hasat

Maliye mezunu 23 yaşındaki Burçin Karabulut, Antalya Aksu'nun ilk mango üreticilerinden oldu. Genç kadın hasadını yaptığı mangoları yurt dışına da satabilmek istiyor. Ancak tarımdan kopuşun hızlandığı son dönemde yaşanan bu durum, kendi alanlarında iş bulamayan işsiz gençleri de akıllara getirdi.

Sozcu.com.tr

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Antalya’da üniversitenin maliye bölümünden mezun olduktan sonra aile mesleği çiftçiliği devralan 23 yaşındaki Burçin Karabulut, mango meyvesi üretmeye başladı.

Antalya'nın Aksu ilçesinde ilk defa mango yetiştiren ve hasada başlayan 23 yaşındaki Burçin Karabulut, İhlas Haber Ajansı’na (İHA) yaptığı açıklamasında “Geleceği parlak ve getirisi yüksek mango meyvesinin ülkemizde gelişmesini istiyorum” dedi. Ailesinden devraldığı arazide geçen yıl mango üretimine başlayan genç kadın, kilosunu 35-40 TL’den sattığı mangoyu ilerleyen dönemde yurt dışına da satmak istediğini anlattı.

Karabulut, mangonun yanında mor patates de yetiştirdiklerini, bu ürünü de geliştirmeyi ve Aksu çevresinde yaygınlaştırmayı düşündüklerini dile getirdi.

Üreticilere mango yetiştiriciliği konusunda deneyimlerini de aktardığını ve yardımcı olmaya çalıştığını dile getiren Burçin Karabulut, bölgenin ilk yetiştiricisi olmasından dolayı üreticilerin kendisinden bilgi almak için geldiklerini, serasını üreticilere açarak mango meyvesi hakkında bildiklerini danışanlarla paylaştığını da ifade etti.

GENÇLER KENDİ ALANLARINDA İŞ BULAMIYOR

Öte yandan, Antalya’da maliye bölümü öğrencisi üniversiteli bir gencin mezun olduktan sonra çiftçiliğe başlaması, kendi alanlarında iş bulamadığı için farklı sektörlerde tutunmaya çalışan genç işsizleri akıllara getirdi.

Üniversiteden mezun olduktan sonra baba mesleği çiftçiliğe yönelen gençlerden Abdülkadir Önder, şeker pancarı üretimi yapmaya başlamış, tarıma yönelmesini ‘mecburiyetten’ diyerek açıklamıştı. Benzer şekilde Adalet Bölümü mezun olup mantar üreticisi olan da var, güzellik uzmanı olup da seracılığa başlayan da…

Çiftçi Kayıt Sistemi’ne (ÇKS) kayıtlı toplam 2.1 milyon çiftçinin yaş ortalaması 55. Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre ise, 65 yaş üstündekilerin tarımda istihdam edilme oranı yüzde 65.5. Yani Türkiye'de çalışan yaşlı nüfusun yüzde 65.5'i tarım sektöründe yer alıyor. Bu oran erkeklerde yüzde 63 iken kadınlarda yüzde 72'yi aşıyor.

Bu nedenle gençlerin çiftçiliğe yönelmesi ülke tarımı için sevindirici bir gelişme olsa da kendi alanlarında iş bulamadığı için farklı sektörlerde tutunmaya çalışan gençler, ülkedeki genç işsizliğini gözler önüne seriyor.

Genç İşsizler Platformu’nun 2021 Ağustos ayına ilişkin açıkladığı İşsizlik ve İstihdam Raporu, son dönemde artan üniversite sayısı ile üniversiteli çalışan sayısının arttığını, ancak çalışan bu gençlerin kendi mesleklerinde çalışamadığını ortaya koymuştu.

6 ÜNİVERSİTELİDEN BİRİ İŞSİZ

Rapora göre, mezun sayısındaki büyük patlamanın da etkisiyle üniversiteli işsizliği arttı ve yüzde 16.7’lik oran ile 6 üniversiteliden 1'i işsiz kaldı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan, 15-34 yaş arasında dar tanımlı genç işsiz sayısı 2 milyon 303 bin iken; aynı yaş grubunda geniş tanımlı genç işsiz sayısı 3 milyon 869 bine kadar çıkıyor.

797 bin üniversite mezunu işsize ek olarak 1 milyon 211 bin mezun ise iş gücünde dahi yer alamayıp, iktisaden atıl kalıyor.

Genç İşsizler Platformu’nun 2021 Ağustos raporunda şu bilgilere yer verildi: “Üniversite mezuniyeti iş garantisi sağlamamış; 5 milyon 980 bin mezunun yalnızca 3 milyon 972 bin kadarı iş bulabilmiştir. Yeterli istihdamın yaratılamaması sonucu üniversiteli işsiz sayısı 797 bine çıkmıştır. Mezunların birçoğu alanları dışında çalışmaktadır. Üniversiteli olup iş gücünün dışında kalanlar 1 milyon 211 bindir.”

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