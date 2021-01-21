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Mansur Yavaş’tan EYT’lilerle ilgili açıklama: GSS primlerini ödemeye başlıyoruz

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, emeklilikte yaşa takılanların (EYT) yanında olacaklarına söz verdiklerini belirterek genel sağlık sigortası primlerini yeni kararname çıkana kadar ödemeye başlayacaklarını duyurdu.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 19:46, 21/01/2021
Haberler Ekonomi

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, sosyal medya hesabından seçimden önce emeklilikte yaşa takılanların (EYT) yanında olacaklarına dair söz verdiklerini hatırlattı.

Yavaş, paylaşımında “Genel Sağlık Sigorta primlerini yapılandırmayan ve Ankara’da yaşayıp belediyemize başvuranların GSS primlerini, yeni kararname çıkana kadar ödemeye başlıyoruz” bilgisini vererek “Daima yanınızda olacağız” dedi.

EYT NEDİR?

Emeklilikte yaşa yakılanlar ya da diğer bir ifade ile EYT, 1999 yılında emeklilik yaşını yükselten 4447 sayılı kanun ile ortaya çıkmıştır. 8 Eylül 1999 tarihine kadar emeklilik şartı, kadınlar için 20, erkekler için ise 25 yıl sigortalılık şartı ile birlikte 5000 prim günüydü. 8 Eylül 1999 tarihinde çıkartılan kanun ile emekli olabilmek için yaş şartı getirildi.

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Yayınlanma Tarihi:19:43,