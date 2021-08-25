Memur masadan hep yenik ayrıldı

Memur-Sen yüzde 3 refah payı, 600 lira seyyanen zam, yüzde 21 zam talebiyle oturduğu masadan yüzde 12 zamla kalktı. Pazarlık masasında hükümet ne derse o oluyor.

Erdoğan SÜZER

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Yaklaşık 6 milyon memur ve memur emeklisinin pazarlık masasından mutlu ayrılma hayali yine suya düştü. 2022-2023 döneminde seyyanen zam, refah payı ve geçmiş kayıpları telafi edecek bir reel zam hayaliyle pazarlık masasına oturan Memur-Sen, kendi talebi yerine hükümetin teklif ettiği zammı kabul etti. Memur ve emeklilerle diğer sendikalar düşük zamma tepki gösterirken Memur-Sen, taleplerin çok altında kalan hükümetin zammını ‘kazanım' olarak ilan etti.

MEMUR NE İSTEDİ?

Hükümetin 2020-2021 yılları için verdiği yüzde 4+4 ve yüzde 3+3'lük zamlar nedeniyle enflasyona yenik düşen memurlar 2023'teki Cumhurbaşkanlığı seçimi kozunu iyi kullanıp zararını telafi etmeyi umuyordu. Memur-Sen, toplu sözleşme masasına 2022 yılı için yüzde 21 zam, her bir memura 600 lira seyyanen zam ve yüzde 3 refah payı talebiyle oturdu. 2023 için de yine yüzde 17 zam ve yüzde 3 refah payı talep edildi.

Memur-Sen bu talebinin hükümet cephesinde karşılık bulması için çarşı pazardaki zamlı fiyatların listesini çıkardı. Ekmeğe, peynire, yağa, çaya, çorbaya gelen çift haneli zamları tek tek açıkladı. Yetmedi, Ankara'da geniş katılımlı bir miting düzenleyip, “Kimse bütçe imkanlarını gerekçe göstermesin. Memurun maaşı eriyor, geliri azalıyor, alım gücü tepetaklak düşüyor!” mesajı verdi.

KARŞILIĞINDA NE ALDI?

Ancak hükümet memurdan gelen talepler yerine açığı günden güne artan bütçeyle 2023 seçimlerini dikkate alan zam ayarı yapınca memurun mitingi de boşa gitti. Hükümet, 600 liralık seyyanen zam ile yüzde 3 refah payı taleplerine kulak tıkayıp 2022 için yüzde 21 yerine yüzde 12.35, 2023 için de yüzde 17 yerine seçimin hatırına yüzde 14.48 zam verip süreci kapattı. Pazarlık sürecinde sert mesajlar veren Memur-Sen'in zammı kabul etmesi ise büyük şaşkınlık yarattı.

MEMUR 2012'DEN BERİ NE SEYYANEN ZAM NE DE REFAH PAYI ALABİLDİ

Memur, toplu sözleşme hakkının ilk uygulandığı 2012 yılından bu yana pazarlık masasından hep yenik ayrıldı. 2012-2013 ve 2020-2021 dönemlerinde hakem heyetlerinin belirlediği zamlar dışındaki tüm pazarlık dönemlerinde memur zararını telafi edecek zamları talep etti. Ancak hepsinde de hükümetin TÜİK enflasyonunu dikkate alan zamlarını kabul edip sözleşmeleri imzaladı. Memurun seyyanen zam ve refah payı talepleri masada yer bulamadı. Özellikle 2018-2019 ve 2020-2021 sözleşme dönemleri memurun en büyük kayıp yılları oldu.