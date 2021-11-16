Memur zammı ne kadar olacak? Emekli ve memur maaş zam oranı belli gibi…

Memur zammı, her alanda yaşanan fiyat artışları sonrasında merakla araştırılıyor. Memur ve emekli zammı için 2022 yılı beklenirken, maaş zam oranı belli oldu gibi. İşçi emeklilerinin yüzde 10.5, memur ve memur emeklilerinin ise enflasyon farkıyla birlikte yüzde 12.5 zam alması bekleniyor.

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Her ay zam üstüne zam ile karşılaşan memurlar, en azından enflasyon farkı ile bir nebze rahatlamak istiyor. Tüketici fiyatları endeksi kasım ve aralık ayında geçen yılki kadar artarsa yıl başında işçi, esnaf ve çiftçi emeklilerinin aylıklarına yüzde 10.5 zam yapılacak. Memur ve memur emeklileri ise yüzde 5 toplu sözleşme zammına ilave olarak yüzde 7.5 enflasyon farkı alacak. Böylece memur ve memur emeklilerinin alacağı toplam zam oranı yüzde 12.5'i bulacak.

MEMUR ENFLASYON FARKI NE KADAR?

Tüketici enflasyonu temmuz ayından bu yana yüzde 6.73’e ulaştı. Tüketici fiyatları endeksi kasım ve aralık ayında geçen yılki kadar artarsa yıl başında memur ve memur emeklileri yüzde 5 toplu sözleşme zammına ilave olarak yüzde 7.5 enflasyon farkı alacak. Böylece memur ve memur emeklilerinin alacağı toplam zam oranı yüzde 12.5’i bulacak.

6.73 ZAM ORANI CEPTE

İşçi, esnaf ve çiftçi emeklilerinin her 6 ayda bir alacağı zam oranı, geçmiş 6 ayın TÜFE oranı kadar arttırılıyor. Memur ve memur emeklilerine ise toplu sözleşmede aldıkları zam oranı 6 aylık enflasyonun altında kalması halinde fark kadar enflasyon farkı ödeniyor. TÜİK, temmuz ayından ekim sonuna kadar geçen 4 aylık sürede tüketici fiyatları endeksinin kümülatif olarak yüzde 6.73 arttığını açıkladı. Maaş zamlarının net olarak ortaya çıkması için kasım ve aralık aylarının aylık TÜFE oranlarının da açıklanması gerekiyor. Bu iki ayda TÜFE’nin eksi çıkması beklenmediği için yüzde 6.73’lük zam oranı şimdilik cepte görünüyor.

Geçen yıl TÜFE kasımda yüzde 2.30, aralıkta yüzde 1.25 artmıştı. Bu yıl da benzer bir endeks artışı yaşanması halinde bu yılın ikinci yarısındaki TÜFE artışı yüzde 10.5’e çıkacak. Memur ve memur emeklileri temmuzda yüzde 3 zam aldıkları için yeni yılda yüzde 7.5 civarında bir enflasyon farkı ve yüzde 5 normal toplu sözleşme zamlarını alacaklar. Zam oranı toplamda yüzde 12.87 olacak.

TEMMUZ ZAMMI BUHAR OLDU

En düşük memur emeklisinin aylığında 200, işçi, esnaf ve çiftçi emeklilerinin aylıklarında da 111 lirayı aşan erime yaşandı. Üstelik bu erime çarşı ve pazardaki gerçek hayat pahalılığına göre değil, TÜİK'in çarşı pazarı yansıtmayan resmi enflasyon verisine oranla meydana geldi. Tüketici enflasyonu temmuzdan ekim sonuna kadar geçen 4 ayda yüzde 6.73'e ulaştı. Böylece temmuzda verilen yüzde 3'lük zam tümden buhar olduğu gibi dar gelirli memur ve emeklinin maaşında yüzde 3.73'lük reel erime oldu. Yüksek enflasyon yüzünden öğretmenin temmuzda aldığı 5 bin 689 lira maaş bugün 358 lira eriyerek 5 bin 330 liraya, hemşirenin 5 bin 292 lira olan maaşının alım gücü de 333 lira azalarak 4 bin 958 liraya düştü. En düşük aylıklı memur emeklisi temmuza 3 bin 166 lirayla başladı. Enflasyon maaşından 4 ayda 199 lira 68 kuruş götürünce alım gücü 2 bin 967 liraya düştü. En düşük işçi, çiftçi esnaf emeklisinin maaşından 111 lira gitti.