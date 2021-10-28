Merkez Bankası Başkanı konuştu, dolar yükselişe geçti

Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu, enflasyon raporu bilgilendirme toplantısında konuşuyor. Kavcıoğlu, 2021 yıl sonu enflasyon beklentisini yüzde 14,1'den yüzde 18,4'e yükselttiklerini açıkladı. Konuşmayla birlikte dolar/TL 9,60'ı aştı.

Sozcu.com.tr

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Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu, 200 baz puanlık faiz indirimi sonrasında bugün ilk kez kameraların karşısına geçti.

Kavcıoğlu, 2021 yıl onu enflasyon beklentilerini yüzde 14,1’den yüzde 18,4’e yükselttiklerini açıkladı. Kavcıoğlu, faiz indirimleri için de yıl sonuna kadar “sınırlı bir alan” kaldığını belirtti.

Faiz indirimlerinin amacı olarak cari fazla hedefine işaret eden Kavcıoğlu, cari fazla vererek kurda ve enflasyonda denge bulacaklarını belirterek bankanın yeni yaklaşımını ortaya koydu.

Kavcıoğlu’nun açıklaması sonrasında dolar/TL, tekrar 9,60’ı aştı. Kur dün 9,50’nin altını görmüştü.

Yılın son enflasyon raporu bilgilendirme toplantısında konuşan Kavcıoğlu’nun açıklamalarından satır başları şöyle:

* Dünya genelinde güven endeksleri salgın etkisiyle gerilemeye başladı. En fazla ihracat yaptığımız bazı ülkelerde büyüme beklentileri aşağı yönlü revize edildi.

* Enerji fiyatları son dönemde hızlandı. Küresel enflasyondaki yükseliş, merkez bankaları tarafından yakından takip ediliyor.

* Enflasyonun 2022 sonunda beklentilere yakınsayacağını öngörüyoruz.

* Gelişmekte olan ülkelere portföy akımları dalgalı seyir izliyor.

* Sanayi üretimi temmuz, ağustos aylarında yükselişini sürdürdü. Aşılama oranlarının artmasıyla birlikte dış talebin iktisadi faaliyete katkısını artıran bir faktör olarak öne çıkıyor.

* Öncü göstergeler iktisadi faaliyetin 3. çeyrekte güçlü seyrettiğini gösteriyor.

* Ticari kredi faizlerindeki düşüşün de etkisiyle krediler sabit sermaye yatırımlarını destekleyecektir.

* Parasal sıkılaştırmanın iç talep üzerindeki etkisi, ithalatı sınırlandırdı. İthalat üçüncü çeyrekte bir önceki çeyreğe göre daha ılımlı artış eğilimi gösterdi.

* Yılın geri kalanında yıllıklandırılmış cari işlemler dengesinde iyileşmenin sürmesini bekliyoruz. Bu sayede dış finansman ihtiyacının azalması, ülke risk primini olumlu etkileyecek.

* Reeskont kredi geri dönüşleri, altın alımları, zorunlu karşılık adımları, SDR ve swaplar, merkez bankası rezervlerini olumlu etkileyen faktörler olarak öne çıktı. Rezerv birikimini devam ettirmeyi amaçlıyoruz. Reeskont kredileri, rezerv artırmada temel mekanizma olarak öne çıkıyor.

* Ticari krediler kur etkisinden arındırılmış yüzde 6,7 büyüme ile geçmiş dönem ortalamalarının oldukça altında seyrediyor.

* Tüketici enflasyonu üçüncü çeyrekte başta gıda ve enerji fiyatlarındaki artışlar, ithalat fiyatları artışları, açılmaya bağlı etkilerle yükseldi.

* Gıda fiyatlarının enflasyon dinamikleri üzerindeki belirleyici etkisi tüm dünyada önemini korumaktadır. Gıda fiyatlarındaki bu eğilimi Türkiye’de de gözlemliyoruz.

* Uluslararası emtia fiyatları, üretici ve tüketici fiyatları üzerinde etkili olmaya devam ediyor. Tedarik zincirlerindeki aksaklıklar da üretici fiyatlarını yukarı yönlü olarak etkiliyor.

* Tedarik kaynaklı sorunlar azalmakla birlikte önemini koruyor.

* Enflasyon beklentilerinde son dönemde bir miktar artış var.

* Para politikasında son iki ayda 300 baz puanlık indirime gidilmiştir.

* Ortalama ham petrol fiyatı varsayımımızı yukarı yönlü olarak güncelliyoruz. Ortalama petrol fiyatı tahminini 2021 için 70 dolara, 2022 için 77,5 dolara yükselttik.

* 2021 sonu enflasyon beklentimizi yüzde 14,1’den yüzde 18,4’e yükselttik. 2022 sonu için yüzde 11,8, 2023 sonu için yüzde 7 enflasyon bekliyoruz.

* Gıda enflasyonu varsayımımızı 2021 için yüzde 15,0’ten yüzde 23,4’e güncelledik. Gıda enflasyonu varsayımımızı 2022 için yüzde 10,1’ten yüzde 13,9’a güncelledik.

* Arz yönlü arızi unsurlardan kaynaklı olarak politika faizinde yapmış olduğumuz aşağı yönlü düzeltme için yıl sonuna kadar sınırlı bir alan kaldığını da değerlendiriyoruz.

* Enflasyonda arz şokları kaynaklı yükselişin geçici olduğunu düşünüyoruz.

* Firmalarımızda çok büyük yatırım iştahı var. Bu noktada Türkiye’nin bu fırsatı kaçırmaması gerekiyor. Cari açığın kapanmasının üretim artışından geçtiğini düşünüyoruz.

* Tedarik zincirlerindeki sorunlardan kaynaklı olarak Türkiye için büyük fırsat var. Bu fırsatı kaçırmamamız gerekiyor. Cari fazla verdiğimizde fiyat istikrarını sağlamış olacağız.

* Geçtiğimiz yıllarda yüzde 5 cari açık vererek enflasyon sorununu aşamadık.

* Türkiye’nin temel sorunu cari açıktır. Cari açık sorunu çözüldüğünde kur da dengeleye gelecektir. Serbest piyasada belirlenen kura müdahale etmeyeceğiz.

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