Merkez Bankası dolara bir kez daha müdahale etti

Dolar/TL 13,95'i görürken, Merkez Bankası kura müdahale etti.

Sozcu.com.tr

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Dolar/TL’de bugün 13,95 ile yeni zirve görülürken, Merkez Bankası bir kez daha kura müdahale etti.

TCMB’den yapılan açıklamada “Döviz kurlarında görülen sağlıksız fiyat oluşumları nedeniyle piyasaya satım yönünde doğrudan müdahale edilmektedir” denildi.

Müdahaleyle birlikte kur 13,73’e kadar geriledikten sonra tekrar 13,80’in üzerini gördü.

TCMB, 1 Aralık ve 3 Aralık tarihlerinde de dolar satarak döviz kurlarına müdahale ettiğini açıklamıştı. Bu satışların toplam miktarı resmi olarak açıklanmasa da bu dönemde swap ile ödünç alınan net rezerv rakamı 1,7 milyar dolar azalmıştı. Geçen haftaki müdahale rakamının da yaklaşık 1,5 milyar dolar olduğu tahmin ediliyordu.

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