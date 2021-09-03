Merkez Bankası ‘enflasyonun üzerinde faiz’ sözünü tutacak mı?

Enflasyon yüzde 19,25 ile yüzde 19'luk politika faizinin üzerine çıkarken gözler "Gerçekleşen ve beklenen enflasyonun üzerinde faiz vereceğiz" diyen TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu'na çevrildi. Ekonomistler Emrah Lafçı ve Tuğberk Çitilci, TCMB politikasındaki olası değişikleri anlattı.

Emre DEVECİ

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Ağustosta resmi tüketici enflasyonu yüzde 19,25'e ulaşarak, yüzde 19'luk Merkez Bankası (TCMB) politika faizini aştı.

Başkanlık koltuğuna oturduğu mart ayından bu yana Şahap Kavcıoğlu “enflasyonun üzerinde politika faizi” sözü verdiği için, gözler TCMB'nin 23 Eylül'de yapacağı Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına çevrildi.

Son olarak 12 Ağustos tarihli PPK metninde “… politika faizi, güçlü dezenflasyonist etkiyi muhafaza edecek şekilde, enflasyonun üzerinde bir düzeyde oluşturulmaya devam edilecektir” denilmişti.

Kavcıoğlu, daha önce çeşitli toplantılarda “Politika faizi, gerçekleşen ve beklenen enflasyonun üzerinde bir düzeyde oluşturulmaya devam edilecektir” demişti.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ise, ağustos ayı başında yaptığı açıklamada “Buradan ben de herhalde sinyalimi belli yerlere vermiş oluyorum. Bundan böyle enflasyonun daha yukarı çıkması mümkün değil, zira faiz oranlarında da düşüşe geçiyoruz. Yüksek faiz yok. Çünkü yüksek faiz bize yüksek enflasyonu getirecektir” ifadelerini kullanmıştı.

TCMB İKİ GÜN ÖNCE ÇARK ETTİ

Bu ifadeye rağmen TCMB'den bir faiz artışı kararı beklenmiyor. Nitekim, TCMB Başkanı Kavcıoğlu'nun önceki gün yatırımlar ve ekonomistler ile yaptığı toplantının ardından İş Portföy Genel Müdür Yardımcısı Nilüfer Sezgin, “TCMB’nin para politikası kararlarında gıda dışı enflasyon gibi çekirdek göstergelerin daha etkili olması beklenebilir. Bu da faiz indirimlerinin öne çekilmesine sebep olabilir” demişti.

Reuters, Kavcıoğlu'nun enflasyon üzerinde politika faizi uygulanacağı yönünde olan ve geçmiş yatırımcı toplantılarında, enflasyon raporunda ve PPK kararında yer alan taahhüdünü yatırımcı toplantısında tekrar edilmediğini aktarmıştı.

Son enflasyon rakamlarının ardından TCMB'nin olası adımlarını ekonomist Emrah Lafçı ve GCM Yatırım Araştırma Müdürü Dr. Tuğberk Çitilci, sozcu.com.tr'ye değerlendirdi.

‘TCMB SAÇMA ŞEKİLDE KENDİNİ KISITLADI’

“Şahap Kavcıoğlu ‘politika faizini gerçekleşen ve beklenen enflasyonun üzerinde faiz vereceğiz' dedi ve TCMB çok saçma bir şekilde kendisini yüzde 19'da kısıtladı” diyen Lafçı, bu durumun piyasada belirsizlik yarattığını söyledi.

23 Eylül'deki toplantıda politika faizinin yüzde 19'da sabit bırakılmasını beklendiğini belirten Lafçı, PPK metnindeki ‘enflasyonun üzerinde faiz' ifadenin değişmesi gerekeceğini söyledi.

Yüzde 29'a ulaşan resmi gıda enflasyonunun yüzde 19,25'lik manşet enflasyonun da çok üzerinde olduğuna işaret eden Lafçı, dar gelirli kesimin kaybının yüksek olduğunu, enflasyon farkı verilse de memurun reel kayıplarının artacağını vurguladı.

“Faiz artırımı beklenmediği için TCMB'nin faizi sabit bırakması kuru etkilemez” diyen Lafçı, faiz indiriminin de 23 Eylül'de beklenmeyeceğini belirtti.

‘TCMB ÇEKİRDEK ENFLASYONU REFERANS ALABİLİR’

Enflasyonun beklentileri ve politika faizini aşmasına rağmen döviz kurlarında ve borsada tepkinin sınırlı kaldığına işaret eden Çitilci, TCMB’den eylül için faiz artışı ya da indirimi beklenmemesinin bunda etkili olduğunu söyledi.

TCMB’nin 23 Eylül’deki toplantıdan itibaren, politika faizi için manşet enflasyon yerine çekirdek enflasyonu referans alarak bir doktrin değişikliğine gitmesinin muhtemel olduğunu ve bununda PPK metnine yansıyabileceğini söyleyen Çitilci, çekirdek enflasyonun yüzde 16,76 ile politika faizinin altında olduğuna işaret etti.

Yıl sonunda manşet enflasyonun yüzde 17-17,5 aralığında olabileceğini belirten Çitilci, son çeyrekte sağlıklı olmasa da 100 baz puanlık faiz indiriminin gelebileceğini dile getirdi.

Faizle ilgili kafa karışıklığının son dönemde TL’deki değer kazancını ve borsada yukarı gidişi sınırladığını belirten Çitilci, bu alanda netleşme sağlanmasının önemli olduğunu vurguladı.

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